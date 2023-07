Napoli, tentazione ‘azzurra’ per l’erede di Lozano

Il Napoli ragiona sui colpi di mercato anche in ragione di possibili addii, occhio al futuro di Lozano: erede ‘azzurro’

Il Napoli campione d’Italia è al lavoro nel ritiro di Dimaro per farsi trovare pronto al via della stagione. Azzurri che per sostanziare le proprie ambizioni di conferma passeranno anche dal mercato, anche se il club per adesso deve ancora dispiegare in pieno le proprie strategie, visto che il nuovo direttore sportivo, Meluso, si è appena insediato.

Affari in entrata che per il Napoli seguiranno anche il filo delle possibili cessioni. In bilico in particolare il futuro di Hirving Lozano, come noto a un anno dalla scadenza del contratto e con un rinnovo che visto il suo corposo ingaggio appare assai difficile. Se il messicano sarà ceduto, secondo il ‘Corriere della Sera’ il Napoli starebbe valutando il profilo di Federico Bernardeschi. Il giocatore, non soddisfatto della sua esperienza al Toronto, vorrebbe tornare in Italia ed è già stato proposto nei giorni scorsi al Bologna.