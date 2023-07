Inter-Cuadrado, nessuna contestazione dai tifosi: fissato il suo arrivo | CM.IT

Inter, tifosi sotto la sede, ma nessuna protesta per l’arrivo di Cuadrado: nel frattempo il colombiano è atteso in città

Alla fine nessuna protesta per Juan Cuadrado, atteso domani a Milano prima delle visite di rito e la firma con l’Inter.

L’arrivo dell’ex colonna della Juventus, fortemente voluto da Simone Inzaghi, non è ben visto da una parte della tifoseria nerazzurra, che questo pomeriggio si è ritrovata sotto la sede di viale della Liberazione in un primo momento per contestare la scelta della società di ingaggiare il laterale colombiano, svincolatosi dalla ‘Vecchia Signora’ lo scorso 30 giugno dopo otto stagioni a Torino. Nessuna contestazione quindi, ma solo un presidio di circa di un’ora di un centinaio di tifosi e di alcuni esponenti della Curva Nord per manifestare il proprio dissenso per l’operazione Cuadrado, prettamente dal lato umano e non per quello tecnico.

Il tifo organizzato interista ha voluto recapitare il proprio messaggio alla società, che nel pomeriggio odierno (a parte il vice Ds Baccin) non era presente all’interno della sede di viale della Liberazione. Gli esponenti della curva avrebbero richiesto un confronto con lo stesso Cuadrado per chiarire la situazione, con il giocatore che di partita in partita dovrà conquistarsi il sostegno della tifoseria. I supporters avevano preparato anche alcuni striscioni contrari all’acquisto del colombiano, ma dopo un colloquio tra il responsabile dei rapporti tra club e società e gli esponenti della Curva, la contestazione è cessata e gli striscioni non sono stati esposti.