I portieri più forti della storia della Roma

La Roma attualmente ha in Rui Patricio un gran portiere che è riuscito a conquistare il popolo giallorosso specie nella notte di Tirana.

Da quando è arrivato José Mourinho, la Roma ha un nuovo numero uno; parliamo di Rui Patricio. L’estremo difensore portoghese è stato scelto fin da subito e ha immediatamente dato una risposta decisamente positiva nel corso delle sue stagioni in giallorosso.

Impossibile dimenticare la notte di Tirana contro il Feyenoord quando è stato assolutamente decisivo; il portiere è un ruolo fondamentale perché avere un buon estremo difensore significa avere la possibilità di chiudere non poche partite con la porta inviolata.

Nella storia della Roma sono stati tanti i portieri giallorossi che hanno lasciato un ricordo decisamente importante nel cuore dei tifosi romanisti. Tra questi troviamo anche chi è stato protagonista per la vittoria dello scudetto.

Francesco Antonioli

Dal 1999 al 2003 la Roma ha avuto Antonioli a difesa dei suoi pali; con la maglia giallorossa ha vinto un campionato e una Supercoppa italiana. Successi in cui l’estremo difensore ha avuto un ruolo da assoluto protagonista.

E’ stato un portiere tecnicamente validissimo con i tifosi giallorossi che non possono non avere un ricordo positivo dell’esperienza di Antonioli con la maglia della Roma.

Franco Tancredi

Tra i portieri più forti nella storia della Roma troviamo, senza ombra di dubbio, Franco Tancredi. Parliamo di un estremo difensore che è stato molto abile nelle uscite basse e usava l’istinto per andare a fermare i tiri degli avversari.

Tra le caratteristiche principali di Franco Tancredi non possiamo non sottolineare la sua incredibile capacità nell’andare a parare i calci di rigore. Con la maglia della Roma ha vinto quattro volte la Coppa Italia e uno storico scudetto.

Giovanni Cervone

Non possiamo, poi. non citare Giovanni Cervone che ha vestito la maglia della Roma dal 1989 al 1997 riuscendo a vincere una Coppa Italia.

I tifosi giallorossi lo ricordano per la sua incredibile personalità e per la giusta cattiveria agonistica, aspetto che ha sempre fatto piacere ai tifosi giallorossi. Non è mai riuscito, però, ad essere continuo al punto giusto.

Wojciech Szczesny

Passiamo, ora, A Szczesny; l’attuale portiere della Juventus (uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A), prima di vestire la maglia bianconera, ha difeso i pali della porta giallorossa.

Nella capitale ha disputato partite di altissimo livello lasciando un ricordo veramente importante nel cuore dei tifosi giallorossi; giocatore che sa sempre posizionarsi alla perfezione, molto abile nei riflessi e nelle uscite.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo la capacità di parare i calci di rigore e proprio contro la Roma ne ha neutralizzati due: uno a Veretout e uno a Pellegrini.

Alisson Becker

E’ impossibile non citare Alisson tra i portieri migliori della storia della Roma; l’estremo difensore brasiliano è stato tra i principali protagonisti nella stagione che ha visto la squadra giallorossa arrivare in semifinale di Champions League.

Portiere abilissimo tra i pali, forte nelle uscite (soprattutto quelle alte) e con grandi capacità tecniche; la sua cessione è stata a dir poco dolorosa per i tifosi giallorossi. E’ molto difficile andare a trovare un portiere con le caratteristiche di Alisson.

Julio Sergio

Una menzione particolare la merita, per forza di cose, Julio Sergio; l’estremo difensore ha vissuto una stagione, nel 2009-2010, di grandissimo livello. Portiere istintivo, abile nelle uscite e con la capacità di guidare la linea difensiva.

I tifosi della Roma lo ricordano con grande affetto sia per essere rimasto in campo a Brescia, nonostante l’infortunio sia per il rigore parato a Floccari in un match che avrebbe potuto cambiare la stagione dei giallorossi se non fosse stato per la sconfitta con la Sampdoria.

Rui Patricio

Concludiamo con Rui Patricio, attuale portiere della Roma e che verrà ricordato per essere stato l’estremo difensore della notte di Tirana; contro il Feyenoord, in finale di Conference League, è stato assolutamente protagonista nel secondo tempo con due interventi assolutamente decisivi che sono valsi la vittoria della competizione.

Rui Patricio avrebbe potuto alzare anche l’Europa League ma in finale contro il Siviglia la Roma si è dovuta arrendere ai calci di rigore; il portiere, nonostante qualche errore di troppo, è sicuramente tra i migliori avuti dalla Roma nel ruolo di estremo difensore.