Gli attaccanti più forti della storia dell’Inter

L’Inter, attualmente, si affida ad un centravanti come Lautaro Martinez; in passato sono stati tanti gli attaccanti di un certo livello.

Una delle squadre più forti a livello italiano (e con una storia importante anche da un punto di vista internazionale) non possiamo non menzionare l’Inter; i nerazzurri nell’ultima stagione, hanno vinto una Coppa Italia, una Supercoppa e sono stati ad un passo dalla vittoria della Champions League.

Successi arrivati anche grazie ad un centravanti della caratura di Lautaro Martinez; l’argentino è uno degli attaccanti più forti del massimo campionato italiano e tra i protagonisti principali della rosa di Inzaghi. Nella storia dei nerazzurri, però, sono stati i centravanti capaci di lasciare un segno decisamente indelebile nel cuore dei propri tifosi.

Giuseppe Meazza

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo, senza nessun dubbio, Giuseppe Meazza; è stato attaccante dell’Inter dal 1927 al 1940 e dal 1946 al 1947. Parliamo di un calcio completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere.

E’ stato un giocatore molto abile all’interno dell’area di rigore e nei movimenti per liberarsi dal diretto marcatore; di lui si diceva che, avendolo in squadra, si partiva con un gol di vantaggio e questo testimoniava la sua straordinaria capacità da centravanti. In maglia nerazzurra mise a segno 284 gol.

Ronaldo Luís Nazário de Lima

Attaccante straordinario la cui carriera sarebbe potuta essere decisamente diversa se non fosse stato per i problemi fisici; Ronaldo, infatti, ha dovuto combattere con non pochi infortuni alle ginocchia come quello subito contro la Lazio.

Giocatore con una capacità tecnica che in pochi potevano vantare; rapidità di gambe incredibile e potenza fisica straordinaria per un centravanti che riusciva ad abbinare la forza fisica con una qualità in grado di renderlo uno dei più forti della sua epoca.

Diego Milito

Tra gli attaccanti più forti nella storia dell’Inter non possiamo non menzionare Diego Milito; l’ex centravanti ha scritto una pagina importantissima per il club nerazzurro. L’argentino, infatti, è stato tra i protagonisti principali del triplete vinto dai ragazzi di Mourinho.

Milito ha segnato il gol decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Roma, la rete in casa del Siena valsa lo scudetto e soprattutto la doppietta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco che ha fatto impazzire di gioia i tifosi nerazzurri.

Giocatore abilissimo all’interno dell’area di rigore, determinante nel saltare l’uomo e con la capacità di sfruttare al massimo le occasioni che gli capitavano.

Samuel Eto’o

Altro protagonista del triplete nerazzurro; Samuel Eto’o è stato un giocatore indimenticabile per i tifosi nerazzurri. Partner perfetto di Milito, nella stagione 2009/2010 lo abbiamo visto numerose volte abbassarsi fino alla linea difensiva e fare il terzino aggiunto.

Un ruolo che ha permesso alla squadra di togliersi numerose soddisfazioni; è chiaro che Eto’o riusciva a far valere tutte le sue qualità da centravanti o da seconda punta. Il classe 1981, però, poteva essere impiegato anche da esterno offensivo per poi venire dentro al campo ed andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Con la maglia nerazzurra ha messo a segno cinquantatré gol e realizzato venticinque assist; dal punto di vista tecnico, la sua velocità di gambe le rendeva particolarmente abile nel dribbling, caratteristica con cui metteva in grande difficoltà i diretti marcatori.

Christian Vieri

Attaccante di grande struttura fisica è stato in forza all’Inter dal 1999 al 2005; nonostante il suo gran fisico, Vieri riusciva ad essere anche un centravanti decisamente tecnico capace di segnare in qualsiasi modo.

Ricordiamo, tra le caratteristiche di Vieri, la sua abilità in progressione e nell’andare ad attaccare la profondità. In maglia nerazzurra ha realizzato 123 gol e 22 assist fornendo un contributo decisamente importante in zona gol. Per i tifosi nerazzurri è impossibile dimenticarlo.

Hernan Crespo

Con la maglia dell’Inter ha totalizzato 45 reti e 13 assist; Hernan Crespo è stato uno dei centravanti più forti della sua epoca. I tifosi nerazzurri lo ricordano con affetto; parliamo di un giocatore che aveva un grandissimo senso della posizione all’interno dell’area di rigore e questo lo rendeva dotato di un fiuto del gol che in pochi potevano vantare.

Tecnico, Crespo era molto abile nel gioco aereo e riusciva ad essere utile per la squadra anche senza far gol. Merito della sua capacitò di attaccare lo spazio e giocare con i propri compagni.

Zlatan Ibrahimovic

Dal 2006 al 2009 ha vestito la maglia dell’Inter; parliamo di Zlatan Ibrahimovic, attaccante ritiratosi nel corso dell’ultima stagione. Lo svedese è stato uno dei centravanti più forti che il calcio europeo abbia mai visto.

Giocatore completo: forte fisicamente, tecnico, abile nel gioco aereo, riusciva ad essere imponente all’interno dell’area di rigore.

Per i difensori marcare un centravanti come Ibrahimovic era impresa decisamente ardua; una delle sue caratteristiche principali, però, era la grande leadership e la capacità di essere un trascinatore, tecnico ed emotivo, per la propria squadra.

Mauro Icardi

Passiamo, poi, a Mauro Icardi; il centravanti ha vissuta, in maglia nerazzurra, la parte più importante della sua carriera. Giocatore fortissimo all’interno dell’area di rigore, tra le sue caratteristiche principali ha sempre avuto un grandissimo senso della posizione.

Avere un giocatore come Icardi significa partire con un gol di vantaggio; al centravanti, infatti, bastano veramente poche occasioni per portare avanti la proprio squadra. All’interno dell’area di rigore è uno degli attaccanti più forti che ci siano in circolazione.

Lautaro Martinez

Chiudiamo con l’attuale centravanti dell’Inter; parliamo di Lautaro Martinez, attaccante argentino dalle enormi qualità tecniche e che ha avuto una grandissima evoluzione tattica nella sua storia nerazzurra.

Partito come seconda punta alle spalle del centravanti, Lautaro Martinez è diventato con il tempo un vero e proprio attaccante completo sotto tutti i punti di vista. Forte fisicamente, abile dal punto di vista aereo, tecnico e con una grandissima capacità negli ultimi venticinque metri.

Con i suoi movimenti senza palla e l’abilità nell’attacco alla profondità, Lautaro riesce a mettere in difficoltà tutti i difensori avversari. Un vero e proprio punto fermo all’interno della rosa di Simone Inzaghi.