Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 luglio

“Inter mai più Lukaku“, questa l’apertura della Gazzetta dello Sport. Svolta clamorosa: l’ira del club nerazzurro, ora la Juve ci crede. “Milan… e tre“: firma anche Reijnders, centrocampo tutto rifatto. “Ciro d’Arabia“: Immobile verso l’Eldorado, i segreti del nuovo calcio. La telefonata di Garcia a Osimhen: “Mi ha detto che vuole restare”.

Così apre il Corriere dello Sport: “Via libera“, l’Inter si ritira per Lukaku: c’è solo la Juve. Big Rom da Allegri: il contratto è pronto. Ma prima Vlahovic deve andare al PSG. “Morata vota Mou“, lo spagnolo vuole tornare e lavorare con José e Dybala. Garcia: “Napoli, tengo tutti“. Lotito esclusivo: “Vi ho salvati io”.

La prima pagina di Tuttosport: “Morata sfida Lukaku“. L’Inter scarica Big Rom, via libera per la Juve ma… Pioli, quinto rinforzo: fatta per Reijnders. Messias sì, Pobega forse: Cairo sempre contestato. “Italia, ora fagli vedere chi sei!”, Europei Under 19: c’è la finale col Portogallo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 luglio 2023

Le prime pagine e la rassegna stampa all’estero: in evidenza in Spagna il mercato e il precampionato del Barcellona.

Sul Mundo Deportivo torna d’attualità la possibile partenza dal Barça di Raphinha: le sirene arabe sull’attaccante blaugrana. Il Barcellona presenta Gundogan, mentre studia un piano per un’altro dei suoi gioielli: “Stage secreto de Pedro“, preparazione speciale in vista della nuova stagione per il talento di Xavi.