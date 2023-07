Nervi tesissimi con Zaniolo: mani alla gola, è successo di tutto

L’episodio che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo ha immediatamente calamitato l’attenzione nei media Turchia

L’inizio dei vari campionati è sempre più vicino e le amichevoli rappresentano test importanti soprattutto per gli allenatori, che avranno modo di testare la tenuta fisica dei propri calciatori e la risposta ai carichi di lavoro. Anche nelle amichevoli, però, la tensione può salire alle stelle da un momento all’altro.

Ne sa qualcosa Nicolò Zaniolo, impegnato nell’amichevole che ha visto il Galatasaray scendere in campo contro il Csakvar, compagine che milita nella seconda divisione ungherese. Pochi minuti prima del duplice fischio, Zaniolo ha avuto un contatto molto ravvicinato (per usare un eufemismo) con un difensore della squadra avversaria. A seguito di uno scontro di gioco i due, dopo un battibecco protrattosi per diversi secondi, sono venuti a contatto.

Mani alla gola e tensione alle stelle per i due calciatori, che dopo aver avuto un violento scambio verbale, sono passati alle maniere informali. Attimi di tensioni per sedare i quali si è reso necessario l’intervento dei rispettivi compagni di squadra. La situazione poi è tornata alla normalità, con la gara che è regolarmente proseguita. Staremo a vedere se saranno rilasciate dichiarazioni in merito per commentare quanto accaduto. La gara ha comunque visto il Galatasaray imporsi 4-2 sul Csavskar, con Zaniolo che nella ripresa ha messo a segno una doppietta che ha letteralmente stappato la partita.