Alaba via dal Real Madrid: un club di Serie A sfida Psg e United

David Alaba potrebbe lasciare il Real Madrid dopo una stagione deludente: il Manchester United ci prova, anche in Serie A ci pensano

La Juventus sta prendendo forma. Per i nuovi acquisti sì, che sono però ancora insufficienti, ma soprattutto per la rivoluzione in dirigenza e le scelte importanti che si stanno adottando. Weah e Milik sono stati i due colpi bianconeri dell’estate, a cui in verità si aggiunge il rinnovo di Adrien Rabiot.

In società i quadri della direzione tecnica si sono ribaltati con Giovanni Manna direttore sportivo e Cristiano Giuntoli a capo appunto dell’area tecnica. Allegri è rimasto al suo posto, sarà il punto di riferimento assoluto per la squadra, con lui si condividerà tutto dalle scelte di mercato a quelle puramente di campo. Come quella che ha portato all’esclusione dal progetto di Leonardo Bonucci. Il capitano, ormai praticamente ex, della Juve ha ricevuto l’annuncio della decisione dallo stesso Giuntoli. Il centrale in questi giorni si sta allenando a parte, pubblica stories sul proprio profilo durante le sedute di palestra. Ma non solo, visto che ieri ha condiviso su Instagram le parole di Novak Djokovic dopo la vittoria in semifinale a Wimbledon contro Sinner: “Non vedo l’età come una cosa che distingue. I 36 anni sono i nuovi 26”. Ma intanto la Juve ha fatto la sua scelta e di conseguenza non si esclude la necessità di fare un innesto importante in difesa. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni su un big come David Alaba, ora al Real Madrid.

Alaba via dal Real Madrid: pressing del Manchester United. Ci pensa anche la Juve

David Alaba potrebbe essere uno dei top player insoddisfatti pronti a cambiare maglia in questo mercato estivo, magari con una super offerta. A livello economico sì, ma anche a livello tecnico e di importanza nel progetto. Secondo il portale catalano ‘El Nacional’, infatti, Ancelotti non è rimasto molto contento delle prestazioni dell’austriaco in questa ultima stagione Alaba non ha avuto molta continuità.

Colpa degli infortuni sicuramente, ma in ogni caso non è stato un punto fermo del Real Madrid uscito in semifinale di Champions contro il Manchester City. Per questo l’ex Bayern Monaco ora starebbe valutando le eventuali opzioni a disposizione. Tra queste il Manchester United, che lo scorso anno, dopo Varane, ha strappato ai Blancos anche Casemiro. Il brasiliano ha chiesto la cessione per provare una nuova esperienza, sedotto anche da un ingaggio molto più alto. Un po’ quello che può avvenire con Alaba, a cui i Red Devils offrirebbero uno stipendio superiore e un ruolo più importante nella rosa di ten Hag. L’austriaco riflette sulla proposta inglese, il Real dovrà intervenire in qualche modo per convincerlo a restare e non raggiungere Casemiro e Varane.

E nel frattempo lo United starebbe tentanto anche Rudiger, con 60 milioni pronti per il Real. A Old Trafford sembrano ottimisti su Alaba, per cui le voci si fanno quindi più fitte. In Spagna, infatti, si è parlato alcune settimane fa proprio della Juventus e del PSG. Per i bianconeri sarebbe un vero e proprio colpaccio, che permetterebbe di variare senza problemi il modulo. L’ex Bayern può giocare al centro della difesa a quattro, come braccetto a tre oppure da terzino sinistro o ancora da centrocampista. Ma raggiungerlo, tra ingaggio e cartellino, si presenta come un’impresa titanica.