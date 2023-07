La Juventus vende Chiesa: “Via per 60 milioni, la verità su Vlahovic e Lukaku”

Le dichiarazioni del giornalista, intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, che parla del calciomercato dei bianconeri

Obiettivo sfoltire la rosa. Giuntoli è chiamato a piazzare i diversi calciatori, in esubero, che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri.

Soprattutto a centrocampo, in molti saranno chiamati a fare le valigie: a partire da Arthur, McKennie e Zakaria, che dopo l’esperienze in Inghilterra dovranno trovarsi una nuova sistemazione. Lo dovrà fare anche Leonardo Bonucci, che di fatto è stato messo fuori rosa. L’italiano ha bisogno di una nuova squadra per riuscire a coltivare il sogno Euro 2024. Ma in casa Juventus, non saranno solo gli esuberi a poter dire addio.

In questi giorni si continua a parlare tanto di una possibile cessione di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, non propriamente allineati con il progetto di Massimiliano Allegri.

Servono, però, tanti soldi per convincere la Juve a cedere i suoi calciatori: “In questo momento Chiesa vale intorno ai 60 milioni di euro – afferma Antonio Barillà, giornalista de “La Stampa”, ai microfoni di TVPLAY_CMIT – In queste situazioni sarà necessario ascoltare la volontà del calciatore. La Juventus se dà via Di Maria può non sostituirlo, Chiesa va sostituito; quindi, o il mercato ti propone un affare o se devi andare a prendere un giocatore del Sassuolo a 35 milioni difficile che parta a 40 milioni”.

Juventus, Barillà: “No a Lukaku, Castagne ad un passo”

Discorso simile per l’attaccante serbo. La Juve è pronta a cederlo: “Nel momento in cui arriva un’offerta concreta aderente alle richieste, sarà valutata e sarà presa una decisione per un incastro importante per garantire continuità tecnica sotto rete anche all’insegna del rispetto di un bilancio in crisi dopo la mancanza di introiti per la mancata qualificazione Champions“, prosegue Barillà.

“Non ci sono però offerte in questo momento, nel pienissimo rispetto delle notizie degli altri colleghi, Lukaku non è una delle possibili alternative”.

Nel frattempo la Juventus si sta muovendo per rinforzare altri ruolo, con Castagne sempre più vicino – “Il secondo obiettivo in fascia è lui, con il Leicester ci sono stati tanti contatti e la Juventus ha la sensazione che vista la retrocessione del Leicester e la volontà del ragazzo si possa arrivare a chiudere. Lui è stato individuato perché ha costi contenuti, conosce già la Serie A e non ha pretese di un posto da titolare”.