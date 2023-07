Inter, Roma e Milan ok per l’Uefa: la decisione UFFICIALE sulla Juve

Arrivano le decisioni della UEFA sul Fair Play Finanziario: ecco come è andata ai club italiani

Comunicato ufficiale della UEFA in merito ai club monitorati per questioni legate al FFP nella stagione 2022/2023.

Sotto osservazione, tra le squadre italiane – come è noto – ci sono anche Roma, Milan e Inter. I tre club di Serie A, al pari di Besiktas, Marsiglia, Psg e Monaco – si legge – hanno raggiunto gli obiettivi fissati per l’anno finanziario 2022. A stabilirlo è chiaramente la CFCB che continuerà a monitorare la loro conformità con l’accordo transattivo durante la prossima stagione.

Da notare, come nel comunicato, che si può leggere sul sito ufficiale della UEFA, non si faccia riferimento alla Juventus. I bianconeri sono ancora in attesa di conoscere il loro futuro, che potrebbe essere lontano dall’Europa. I tifosi del club di Torino devono, dunque, aspettare ancora.

Uefa, sanzioni per diversi club: dal Barcellona al Manchester United

Non mancano comunque le sanzioni per alcuni club. Se il calcio italiano può sorridere, non può certo farlo il Barcellona: ai blaugrana è stata inflitta un’ammenda di 500mila euro per aver segnalato erroneamente gli utili derivanti dalla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti di giocatori) che non sono un reddito rilevante ai sensi dei regolamenti.

Sanzioni anche per il Royal Antwerp, il Trabzonspor, così come per il Manchester United, il Konyaspor e l’APOEL FC, che hanno riportato piccoli deficit di pareggio. Questi club sono stati multati rispettivamente di 300.000 euro, 100.000 euro e100.000 euro.

Multe di 10mila euro, infine, per il Riga, l’NK Olimpija Ljubljana e l’ŠK Slovan Bratislava, di 100mila per l‘Anderlecht e di 400mila per il Başakşehir.