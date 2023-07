Romero si tiene stretto il Milan: “Non vado via, ecco il mio ruolo”

Le dichiarazione del nuovo attaccante rossonero, che risponde alle domande dei giornalisti presenti a Milanello

Altra giornata di presentazione in casa Milan. Dopo le conferenze di Loftus-Cheek, Marco Sportiello e Christian Pulisic, oggi tocca a Luka Romero.

Il giovane attaccante, dopo l’esperienza alla Lazio, è pronto a ripartire dai rossoneri. Sarà un’estate calda per l’argentino, chiamato a convincere Stefano Pioli a puntare su di lui per la stagione che sta per iniziare.

“Sono molto contento di essere qui. Tutti mi hanno accolto, aiutandomi tanto. Ruolo? Dove mi mette il mister io gioco, a me piace dietro la punta, come Brahim Diaz, ma va bene qualsiasi ruolo in avanti. Una volta ricevuto l’offerta dal Milan non ho pensato a nient’altro. Sono qui per far bene, voglio dare tutto. Stare qui è un sogno”.

Provare a convincere Pioli – “Penso di star qua, mi piace l’ambiente. Io voglio imparare tanto e restare al Milan. Obiettivo? Il Milan deve vincere tutto”.

Modelli – “Ronaldinho e Kaka sono certamente i giocatori che mi sono più piaciuti nel Milan. Ma l’anno scorso ho seguito tanto Brahim Diaz, che mi è piaciuto tanto. Numero 18? Mi è sempre piaciuto tanto”.

Numeri dieci, da Brahim Diaz a Pulisic – “Pioli non mi ha parlato di Brahim Diaz. Pulisic? E’ un grande giocatore e farà bene al Milan. Devo imparare tanto da lui”.