Bonucci non ci sta: la Juve ora è nei guai

Bonucci è fuori rosa e sul mercato, ma la mossa del capitano della Juventus spiazza la dirigenza. Che cosa succede

La Juventus ha messo alla porta il suo capitano, Leonardo Bonucci. Nelle ultime ore sono arrivate le conferme definitive: il difensore è di fatto fuori rosa e non partirà per la tournée negli Stati Uniti.

Bonucci è fuori dal nuovo progetto tecnico della Juve, con Giuntoli che ha già comunicato la scelta al giocatore. Al rientro alla Continassa, dopo le vacanze, l’esperto centrale si allenerà col resto degli esuberi che sono in attesa di una nuova sistemazione, da Pjaca e Arthur a Zakaria e McKennie.

Una decisione estrema che costringe ora il giocatore, ancora sotto contratto fino a giugno 2024, a guardarsi subito intorno alla ricerca di una nuova destinazione. Bonucci, però, potrebbe anche puntare i piedi e complicare i piani della Juventus.

Calciomercato Juventus, Bonucci punta i piedi: vuole convincere Allegri

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve resta comunque la priorità di Bonucci: anche se il club non lo vuole più, lui ha un contratto fino al 2024 e vuole rispettarlo.

Come riferito dal quotidiano, il capitano starebbe coltivando la folle idea di far tornare sui propri passi Allegri, con cui il rapporto è ormai ai minimi termini. Il tecnico, dal canto suo, ha invece preferito far rinnovare il contratto di Alex Sandro liberandosi dell’ingombrante personalità di un capitano non più amato. L’avventura di Bonucci in bianconero è arrivata al capolinea.