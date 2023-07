Bernardeschi ritorna in Serie A: destinazione impensabile

Federico Bernardeschi pensa al ritorno in Serie A, l’ex giocatore della Juventus proposto nel nostro campionato

Un anno fa, dopo cinque stagioni condite da tre scudetti, due coppe Italia e due Supercoppe italiane, Federico Bernardeschi lasciava la Juventus e il campionato italiano per trasferirsi al Toronto, in Canada. Una scelta di vita e di carriera abbracciata con entusiasmo, nella consapevolezza, di non aver più molto da dimostrare, che però non si è rivelata azzeccatissima per il classe 1994.

Fin qui, 34 presenze e 11 reti per l’ex giocatore dei bianconeri e della Fiorentina nella squadra canadese. Ottimo inizio lo scorso anno, più di recente le cose non sono andate così bene per lui. In generale, la squadra non è riuscita a giovarsi più di tanto dell’apporto di giocatori come lui e Lorenzo Insigne. Quella oltreoceano per lui potrebbe essere una parentesi destinata a chiudersi. Infatti, Bernardeschi starebbe pensando al ritorno nel nostro campionato.

Calciomercato, Bernardeschi e il ritorno in Italia: valutazioni in corso

Secondo ‘Goal.com’, il suo profilo sarebbe stato proposto al Bologna. Una idea che è oggetto di valutazioni piuttosto attente nell’ambiente rossoblù.

L’idea viene ritenuta piuttosto intrigante tra i felsinei, per provare a coltivare ambizioni di medio-alta classifica, e a Thiago Motta probabilmente non dispiacerebbe avere un calciatore del genere tra le sue fila. Il problema può essere rappresentato in questa fase dall’ingaggio, visto che Bernardeschi percepisce circa 4 milioni di euro a stagione. Riflessioni in atto, il Bologna potrebbe alla fine anche fargli posto con la cessione di Orsolini, di cui ormai si parla costantemente nelle ultime settimane.