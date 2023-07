Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 13 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 13 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre in prima pagina con il titolo ‘Figli delle 2 stelle’, riferito all’Inter e alla missione per il ventesimo scudetto con Barella e Lautaro in bella mostra. E il mercato con il Chelsea che apre per Lukaku e Inzaghi più vicino al rinnovo. Poi in testa ‘L’Arabia felice’, il nuovo Eldorado soprattutto a livello fiscale: ‘niente tasse agli stranieri e gli stipendi già superano i 600 milioni all’annno‘. Di spalla la Roma: ‘Assalto decisivo per Scamacca con il riscatto dal West Ham’. Poi il Milan: ‘Pulisic porta dall’America più gol e affari con la 11 di Ibra’.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre invece con ‘Lukaku a nudo’, con la foto del belga in acqua al mare: ‘Inter e Juve frenate dalle mancate uscite di Onana e Vlahovic’, spiega il quotidiano. Poi a seguire ‘Pulisic a casa Milan. Svolta per Reijnders’, ‘DeLa, nodo Kamada. Nuovo ds: Meluso’ e ‘La Roma accelera: Morata e Sabitzer’. Infine l’intervista a Miroslav Klose, ex bomber e capitano della Lazio: “Sergej non l’ho capito”, riferito a Milinkovic-Savic e la scelta di andare in Arabia Saudita.

Su ‘Tuttosport’ invece le mosse in attacco: ‘David & C. il dopo Vlahovic’, visto che ‘il PSG stringe su DV9′. In testa la questione bianconera sulla competenza territoriale: ‘Penale, vince la Juve. Il processo a Milano’. Poi gli approfondimenti su calcio e non solo: ‘La rivoluzione Messi. America nel pallone’, ‘Il caso Al-Khelaifi fra star e scandali’ e ‘Sinner con i top 3. Magia Wimbledon’. Di spalla ‘2028: fatto. il Toro ora è Buongiorno’ e “Inter, di tutto per Lukaku” ovvero l’invito di Simone Inzaghi alla dirigenza.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 13 luglio 2023

Ecco anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri di giovedì 13 luglio.

Sul ‘Mundo Deportivo’ c’è Bernardo Silva in prima pagina e il titolo ‘Reactivado’. Il Barcellona, quindi, non molla la pista che porta al portoghese del Manchester City, Xavi è convinto che sia lui il tassello che manca per aspirare a vincere la Champions League. Poi su ‘Sport’ ‘FichaDos’, tradotto ‘acquistati’ con le foto di Oriol Romeu e Vitor Roque, gli ultimi due colpi blaugrana.