L’erede di Cuadrado ha detto sì alla Juve: ultimo ostacolo per il ritorno in Serie A

La Juventus non ha rinnovato il contratto di Cuadrado; ora i bianconeri hanno bisogno di un nuovo esterno. Individuato il sostituto.

Tra i giocatori della Juventus ad aver deluso le aspettative nella scorsa stagione non possiamo non citare Cuadrado. L’esterno colombiano è sempre stato, in passato, un giocatore fondamentale; nell’ultima stagione, però, le partite positive dell’ex Fiorentina sono state veramente poche.

Alla fine della stagione si è discusso tanto sul futuro di Cuadrado con la società che ha deciso di non prolungare il contratto dell’esterno colombiano. Questa situazione obbliga la società a tornare sul mercato per cercare un sostituto; l’arrivo di Weah non basta con Allegri che ha bisogno di un altro giocatore con cui andare a migliorare la corsia di destra. Se, come sembra, il tecnico proseguirà sulla strada del 3-5-2 gli esterni avranno un ruolo fondamentale.

Secondo quanto riportato da elgoldigital, la Juventus è particolarmente interessata a Molina; il terzino, in forza all’Atletico Madrid, ha disputato una stagione di assoluto livello. Quattro gol e quattro assist il contributo fornito dal classe 1998 nell’ultima Liga. Rendimento importante per un giocatore che si incastrerebbe alla perfezione con il sistema di gioco di Allegri.

Calciomercato Juventus, Molina è interessato: l’ostacolo è l’Atletico Madrid

La Juventus ha bisogno di forze fresche sulle corsie considerando anche la probabile conferma del 3-5-2; come detto i bianconeri sono interessati a Molina dell’Atletico Madrid. Il terzino sarebbe entusiasta di un trasferimento in Italia e di poter giocare per un club prestigioso come la Juve.

L’operazione, per il club bianconero, non è così semplice considerando la volontà dei Colchoneros di non privarsi di un giocatore importante per la squadra di Simeone. Il contratto in scadenza nel 2027 gioca a favore dell’Atletico Madrid; il club spagnolo, infatti, lascerà andare il giocatore solo in caso di una più che vantaggiosa offerta economica. Al momento la Juventus non può permettersi spese folli e, per questo, l’affare Molina rischia di complicarsi; il mercato, però, è ancora molto lungo e le possibilità per chiudere una trattativa sono infinite specie se ci sta la volontà del giocatore.