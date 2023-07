Juventus, nuovo affare con il Milan: si lavora allo scambio

Il Milan guarda in casa Juventus per rinforzare la propria fascia sinistra difensiva, lì dove serve un vice Theo Hernandez. Intanto con i bianconeri potrebbe tornare in auge un nome

Il Milan sta provando a cambiare volto in vista della prossima stagione col chiaro obiettivo di ritornare subito competitivo per la lotta al titolo dopo un’annata con più ombre che luci. I rossoneri sono quindi chiamati a ripartire e il calciomercato tra entrate ed uscite ha già mosso qualche pedina importante.

Discorso non troppo distante anche per un’altra big come la Juventus, che a partire da Cristiano Giuntoli ha cambiato faccia per riallacciare il nodo di un progetto che nelle ultime due annate ha portato solamente delusioni. Curiosamente i destini di rossoneri e bianconeri potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato, dove non mancano i nomi che potrebbero essere coinvolti.

Nello specifico il Milan va a caccia anche di un vice Theo Hernandez, un esterno sinistro basso a costi contenuti che possa fungere da alternativa al francese meglio di quanto non abbia fatto il deludente Ballo-Toure. In questo senso ieri sera a ‘Sky Sport’ era stato indicato il nome di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus ma in prestito prima all’Eintracht e poi alla Lazio nell’ultima stagione.

Calciomercato Juventus, al Milan piace Pellegrini: idea Kalulu sullo sfondo

Luca Pellegrini non è quindi reduce da una stagione semplice visti i prestiti e le chance risicate avute a disposizione. Il suo nome piace però al Milan che per ora però non ha messo sul piatto offerte ufficiali.

Un eventuale interessamento per il quale la stessa Juventus potrebbe anche provare a cogliere la palla al balzo coinvolgendo un altro nome che recentemente era stato accostato ai bianconeri. Nelle scorse settimane il profilo di Pierre Kalulu, polivalente difensore francese, era stato avvicinato ipoteticamente anche ai bianconeri in un eventuale affare con McKennie.

In questo caso il francese potrebbe tornare anche in auge in un complicatissimo scambio con lo stesso Pellegrini, fermo restando la voglia del Milan di trattenere Kalulu e soprattutto l’ampia differenza di valutazione che dovrebbe portare eventualmente anche ad un conguaglio per i rossoneri.