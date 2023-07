Cristiano Ronaldo torna in Champions: ipotesi clamorosa

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a giocare la Champions League. Clamorosa ipotesi intorno al futuro del talento portoghese

In questa sessione di mercato stiamo assistendo ad un vero e proprio dominio dei club sauditi; sono diversi i giocatori che stanno lasciando l’Europa per volare nel nuovo paradiso calcistico. Contratti faraonici e possibilità economiche illimitate da parte di club che stanno dominando il mercato e vogliono prendersi sempre più spazio all’interno del calcio. L’ultimo giocatore, a livello temporale, ad aver lasciato il calcio europeo è Milinkovic-Savic; il centrocampista ha detto addio alla Lazio per iniziare l’esperienza al Al Hilal.

Il talento serbo ha accettato una ricchissima offerta economica così come fatto da tanti suoi colleghi; il mercato non è ancora finito ed è molto probabile che ci saranno altri trasferimenti nel campionato saudita. Non può essere una semplice questione di soldi; è chiaro che il nuovo progetto calcistico targato Arabia Saudita stia prendendo piede sempre di più e riesca ad attirare calciatori anche nel pieno della loro carriera.

Tutto è iniziato con il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr; operazione di mercato che sembrava essere fine a se stessa con il portoghese a vivere gli ultimi anni di carriera in un posto nuovo e con un contratto economico piuttosto importante. L’arrivo del portoghese ha cambiato completamente la visione nei confronti di un campionato che rischia di diventare tra i più seguiti al mondo. E non è da escludere che Cristiano Ronaldo possa anche tornare a giocare la Champions League.

Cristiano Ronaldo e la Champions: ecco cosa può succedere

La reazione nei confronti dei club sauditi è un misto di stupore e nervosismo; non è bello vedere andare via dall’Europa giocatori di assoluto livello. Bisogna, però, fare i conti con un campionato ricco e con possibilità economiche a dir poco sconfinate. Una soluzione per risolvere la questione ci sarebbe.

Stando a quanto riportato dall’analista finanziario Alessandro Giudice, intervenuto a Radio Napoli Centrale, “Far partecipare i club dell’Arabia Saudita alla Champions League“. Una mossa che risponderebbe alla sanzione della Fifa di bloccare il mercato dell’Al Nassr. In questo modo, sempre secondo quanto sottolineato da Alessandro Giudice “I campioni avrebbero una vetrina“.

Sarebbe molto interessante vedere, in Champions League, una sfida tra il Real Madrid e l’Al-Hilal o un match dove il Manchester City di Guardiola sfida l’Al-Nassr di Ronaldo. Questa ipotesi potrebbe portare, in futuro, i club dell’Arabia Saudita ad interfacciarsi con le grandi squadre d‘Europa. Dal mercato al campo; l’ascesa calcistica dell’Al-Hilal e altri club è pronta a proseguire senza sosta.