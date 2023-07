UFFICIALE: operazione e tre mesi di stop per il centravanti

Comunicato ufficiale da parte del club: il centravanti si opera ed è costretto ad uno stop di tre mesi

Tre mesi di stop e un ritorno sui campi da calcio programmato per l’inizio di ottobre. Questo il bollettino medico che riguarda Patrick Schick, ex giocatore della Roma, ora in forza al Bayer Leverkusen.

Il ceco, uomo mercato di cui si è spesso parlato in merito ad un possibile ritorno in Serie A dopo le esperienze alla Sampdoria e, appunto, alla Roma, dovrà restare ai box per diverse settimane, come sottolineato dalla società tedesca. Schick, sotto contratto con i rossoneri sino al 2027, ha vissuto una stagione tormentata: sono solo 14 i gettoni collezionati in campionato con tre reti segnate. Il classe 1996 è stato infatti spesso bersagliato da continui problemi agli adduttori.

Ora la notizia di un’operazione che lo terrà lontano dai campi almeno sino ad inizio ottobre. Lo ha sottolineato lo stesso Bayer Leverkusen in un comunicato ufficiale:

“Patrik Schick è stato operato con successo all’inguine presso l’ospedale Charité di Berlino a giugno e ha già iniziato la sua riabilitazione. Il 27enne attaccante dovrebbe rientrare all’inizio di ottobre. L’ultima partita di Schick per il club è stata all’inizio di marzo”.