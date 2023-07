Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 12 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Più Milan per Pioli“. In arrivo anche Reijnders dopo Pulisic: oggi visite e firma per l’americano. Inter: va al rilancio su Lukaku che chiude con il Chelsea. Juventus: Vlahovic e Chiesa via all’asta a Londra. Scamacca: “Roma, casa“. L’attaccante vicino ai giallorossi: “Io allenato da Mou sarebbe un sogno”. Arabia su Zaniolo: Nicolò può dire sì a 120 milioni in quattro anni”.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Pressing su Lukaku“. Clamoroso: adesso il Chelsea mette fretta a Juve, Inter, PSG. Lo scippo arabo: l’Al-Ahli si lancia su Zielinski. Milan: Loftus-Cheek apre la porta a Pulisic. Mourinho bussa: aspetta 4 colpi.

Tuttosport dedica ampio spazio all’impresa a Wimbledon di Sinner, dando spazio poi ad Agnelli: “Va all’attacco della giustizia sportiva”. Battaglia al Tar: dopo Girando, anche Andrea. Mercato Torino: Schuurs ai saluti, Toro riecco Hien.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 12 luglio 2023

Ecco anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri di mercoledì 12 luglio.

Il Barcellona lancia la sfida al Real, intervista esclusiva al presidente Laporta su Diario Sport: “Tenemos mejor equipo que el Madrid”, le parole del numero uno blaugrana. In Francia, invece, il quotidiano L’Equipe dà spazio al mercato del Marsiglia: “L’OM repart en chasse”. Con Alexis Sanchez in partenza, il club francese a caccia del sostituto nel reparto offensivo.