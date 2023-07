Milan, spunta l’affare con la Juve: incontrato l’agente

Summit tra il club di Red Bird e il procuratore del calciatore bianconero fuori dai piani di Allegri. Ecco tutti i dettagli

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez visto che Ballo-Toure si è convinto a lasciare i rossoneri e ora è un passo dal Bologna.

Per la fascia mancina prende quota un nome a sorpresa, quello di Luca Pellegrini in uscita dalla Juventus e obiettivo della Lazio. Lo rivuole Sarri ed è stato offerto dai bianconeri come parziale contropartita per Milinkovic-Savic, prima dell’ingresso in scena dell’Al-Hilal.

Stando a ‘Sky Sport’ oggi il club rossonero ha incontrato l’agente di Pellegrini, fuori dal progetto tecnico di Allegri ma con un contratto fino a giugno 2025. La società targata Exor lo valuta circa 10 milioni di euro.