Sportiello è pronto per il Milan: “So cosa vuole Pioli, è un sogno che si avvera”

Le dichiarazioni di Marco Sportiello, che risponde a Milanello alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole

Marco Sportiello sarà il vice Mike Maignan. Il portiere italiano, di fatto, prenderà il posto di Ciprian Tatarusanu.

Oggi l’ex Atalanta si è presentato alla stampa, intervenendo in conferenza. Sportiello, non si nasconde, affermando subito di essere nel momento più importante della sua carriera: “E’ sicuramente l’ultimo step – esordisce l’estremo difensore italiano -. Essere qui è un sogno, non è una frase fatta. Devo ancora realizzare, anche se sapevo da tempo del mio cambio di maglia. Sono maturato molto negli ultimi 2-3 anni e penso proprio che sia il momento giusto, dopo tanta gavetta, di approdare al Milan. Non mi ha regalato niente nessuno”.

Si affronta chiaramente il tema Mike Maignan. Sportiello è chiamato a ricoprire il ruolo di secondo, ma nelle due stagioni in rossonero, il francese ha concesso tanto spazio a Tatarusanu, per via di diversi infortuni: “Quando l’ho visto, ho detto subito che è fortissimo. Non era facile rimpiazzare Donnarumma, Maignan è davvero un portiere importante, posso imparare tanto da lui. Giocare con i piedi? A Bergamo non giocavamo dal basso, devo dunque abituarmi, ma dipenderà da come si muovono i compagni. So cosa vuole Pioli e cercherò di adattarmi“.

Da titolare all’Atalanta a secondo al Milan – “La scelta l’avevo già fatta prima, poi Gasperini mi ha dato fiducia nelle ultime partite. Era difficile dire di no al Milan. Non penso che a Bergamo si strapperanno i capelli”.

Allenamenti con il Milan – “Sono curioso di allenarmi con Maignan. Chiaramente sarà bello allenarsi con Leao e gli altri campioni della rosa, anche se giocarci contro in partitella non sarà facile (sorride, ndr.). Partita che vorresti giocare? Ti direi subito con il Bologna, anche se in realtà mi piacerebbe esordire a San Siro davanti al nostro pubblico”.

Loftus-Cheek – “Ha una fisicità importante, è ancora presto per parlarne. Ci darà comunque una grande mano. Non lo conosco bene, vedremo ma ha grande esperienza”.

Portieri – “Ter Stegen mi piace molto, nei suoi migliori anni Handanovic, anche se è all’Inter, è stato un portiere al quale mi sono ispirato. Anche Oblak e Courtois sono forti, ma ce ne sono davvero tanti”.