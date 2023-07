Dice no alla Juventus e torna a casa: scelta fatta

La Juventus vede sfumare un obiettivo di calciomercato, il giocatore lascia cadere l’opzione bianconera e torna nel suo club precedente

Giorni intensi per la Juventus, con il raduno dei bianconeri per il via ufficiale della stagione e i primi allenamenti alla Continassa e, parallelamente, le varie strategie di mercato che il club sta cercando di mettere a punto per rinforzarsi adeguatamente in vista di una annata in cui non si può sbagliare. Ma sarà una sessione di trattative con non poche difficoltà.

Giuntoli avrà il compito di consegnare ad Allegri una squadra competitiva ma anche di tenere i conti in ordine. Il che significa che per fare mercato in entrata la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato. Sulla base di quelli che saranno gli addii, la Vecchia Signora potrà poi muoversi effettivamente in entrata. Con diversi colpi da mettere a segno in vari reparti, per presentarsi al via del campionato per poter competere ad altissimo livello. Ma c’è già un obiettivo che sembra destinato a sfumare.

Juventus, niente da fare per Laporte: il difensore ha deciso

Per la linea difensiva, la Juventus ha messo nel mirino Aymeric Laporte, in uscita dal Manchester City. Ma il difensore spagnolo sembra aver fatto una scelta differente.

Secondo il portale iberico ‘Elgoldigital’, infatti, Laporte intenderebbe tornare all’Athletic Bilbao per rilanciarsi e puntare a ritrovare un posto nella nazionale spagnola. I baschi, dal canto loro, vogliono riportarlo a casa, ma una prima proposta da 25 milioni di euro avanzata agli inglesi non sarebbe stata sufficiente. I campioni d’Europa chiedono una cifra di 30 milioni circa per lasciarlo andare. Nei prossimi giorni, gli sforzi dell’Athletic proseguiranno per arrivare a dama. La Juventus, frattanto, per il rinforzo difensivo dovrà guardare altrove.