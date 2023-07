Contatti per l’addio: manca l’accordo con la Juventus

Cristiano Giuntoli dovrà lavorare sodo sulla rosa della Juventus, anche in fase di uscita. Denis Zakaria è tra i nomi da piazzare: le ultime dall’Inghilterra

Non solo entrate per la Juventus che continua a tenere vivo anche il calciomercato in uscita, tassello fondamentale per le strategie estive dei bianconeri. Cristiano Giuntoli e i suoi sono già al lavoro, e non mancano i nomi in lista di sbarco nel pacchetto di ‘esuberi’ del club.

Diversi sono infatti i calciatori con la valigia pronta e che saranno anche utili a fare cassa sfoltendo l’organico. Tra questi anche chi come Denis Zakaria ha giocato in prestito altrove nel corso dell’ultima stagione. Il mediano svizzero ha infatti disputato un’annata non propriamente indimenticabile con la maglia del Chelsea lì dove ha raccolto un minutaggio col contagocce: appena 7 presenze in Premier e 11 complessive, senza lasciare praticamente mai il segno.

Zakaria è quindi a caccia di un riscatto che non arriverà alla Juventus, col vento del calciomercato che potrebbe riportarlo ancora una volta in Premier League.

Calciomercato Juventus, si complica il futuro di Zakaria: manca l’accordo col West Ham

Zakaria resta quindi un obiettivo in Premier League ed in particolar modo del West Ham che vorrebbe averlo a centrocampo. Come riportato dal ‘Daily Mail’ il club britannico ha tenuto ulteriori colloqui con la Juventus per l’ex Chelsea, ma è ancora a corto di un accordo.

La Juve vorrebbe lasciarlo partire e quest’estate col ritorno in Premier League che resta possibile, al netto del fatto che però andrà trovato il giusto accordo economico con gli Hammers che per ora non c’è.

Il West Ham lo vorrebbe per sostituire Declan Rice, fermo restando che anche James Ward-Prowse sarebbe nel mirino del club londinese, che pondera quindi anche potenziali altri centrocampisti. La Juve dal canto suo vorrebbe salutare Zakaria, mai esploso in bianconero e neanche al Chelsea, ma servirà un accordo.