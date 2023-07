Milan, sui social impazza il dibattito: Maldini e Furlani, dirigenti a confronto

L’accelerata in sede di calciomercato del Milan targato Furlani ha scatenato un nuovo ottimismo nei tifosi rossoneri reduci dall’esperienza con Paolo Maldini e il suo travagliato addio al termine della stagione appena trascorsa

Il Milan di Stefano Pioli, nella prossima annata, deve riscattare una stagione non particolarmente positiva dove la semifinale di Champions League è stata oscurata dall’eliminazione per mano dell’Inter di Simone Inzaghi e in campionato è arrivato un quarto posto, preciso preciso per la zona Coppa Campioni, vista la penalizzazione della Juventus di Massimiliano Allegri.

Questa finestra di calciomercato è partita con due eventi non particolarmente graditi dal popolo rossonero. Prima ci sono stati gli addii di Maldini e Massara, con le modalità di saluto del primo che non sono andate giù ai tifosi meneghini, poi c’è stata la partenza di Sandro Tonali, approdato in Premier League al Newcastle United. Due botte che butterebbero giù chiunque, ma non i tifosi del Milan che hanno trovato nuova linfa e, alcuni, anche un nuovo idolo nelle gesta di Giorgio Furlani. L’ad del Diavolo infatti, visto da tutti come figura responsabile del calciomercato dei rossoneri, è balzato a favore di molti sostenitori vista la serie di colpi conclusi dal Milan negli ultimi giorni.

Calciomercato Milan, Furlani fa impazzire il popolo rossonero

Gli arrivi di Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e le tante trattative imbastite, dall’operazione Pulisic, praticamente chiusa, a quelle per il centravanti hanno suscitato uno spirito diverso nei tifosi del Milan che, ora, su Twitter sono pronti a idolatrare Giorgio Furlani, il dirigente silenzioso che “agisce nell’ombra” e porta a casa i grandi colpi.

Alcuni invece hanno fatto il paragone fra Furlani e Maldini senza lesinare critiche nei confronti della leggenda rossonera, colpevole di aver concluso nelle scorse annate qualche acquisto non esaltante, senza dimenticare la deludente trattativa che ha portato De Ketelaere al Milan.

Chiami il venerdì di luglio a casa Milan nel 2023 Pronto, sono il dottor Furlani, mi dica tutto, sono operativo Chiamavi a casa Milan un venerdì di luglio nel 2022: pic.twitter.com/L5jpcFh2HX — Maicuntent #cardinalein (@Maicuntent1986) July 7, 2023

Mercato Stellare della Vibora 🐍 Ora tutti a salire sul carro targato #Furlani

pic.twitter.com/rf3ac2vKVb — Tecatito (@eltecatito_) July 7, 2023

Furlani il venerdì: a lavoro fino alle 22 per rendere il Milan un top club Maldini il venerdì: pic.twitter.com/8yRIt2uGJw — mercato prepotente, ambizioni fortificate (@perseguitatoak) July 7, 2023