Juventus, rapporto rotto Allegri: “Non possiamo andare avanti”

Rapporto rotto con Massimiliano Allegri, l’annuncio che scuote la Juventus: “Non possiamo andare avanti”. Tutti i dettagli

Inizia oggi la nuova stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si raduneranno alla Continassa dopo le visite mediche di rito al J Medical, con il tecnico toscano ancora alla guida della squadra per il terzo anno dal suo ritorno a Torino.

Dalla conferma di Allegri all’arrivo di Giuntoli: il nuovo organigramma bianconero è ora completo con la permanenza in dirigenza anche di Manna, Calvo e Scanavino. Intervenuto a ‘Radio Radio, Tony Damascelli ha però parlato così del rapporto tra l’allenatore e Calvo: “Abbiamo detto tutti che i contratti di Allegri e Pogba di quattro anni ciascuno sono state scelte scriteriate. Ma il quinquennale di Giuntoli chi lo ha fatto? È una cosa abbastanza singolare. Siamo in una situazione per la Juventus secondo me piuttosto imbarazzante. Ufficiosamente, Allegri si sarebbe lamentato del fatto che l’ingaggio di Giuntoli gli sarebbe passato sulla testa”.

“Se consideriamo che anche il rapporto tra Allegri e Calvo è ormai compromesso a partire dalla serata di Udine – ha annunciato Damascelli – credo che siamo di fronte a una situazione che non potrà trascinarsi a lungo e che potrebbe anche esplodere”.

Juventus, rapporto “compromesso” tra Allegri e Calvo

“La Juventus è un inventario. La situazione contabile e legale è ancora in sospeso sia a livello nazionale che internazionale. Il futuro prossimo è ancora da definire”, ha proseguito il giornalista.

In conclusione, Damascelli non esclude nemmeno ripercussioni tra Allegri e Calvo: “Sanno bene che devono liberarsi di alcuni giocatori che pesano sul bilancio, in alcuni casi si può arrivare alla risoluzione del contratto ma sarà molto difficile. Sarà opportuno il lavoro di Giuntoli con i procuratori. E poi c’è da chiarire la situazione interna dirigenziale con il rapporto tra Allegri e Calvo che si è rotto clamorosamente davanti a tutti ad Udine. Penso che difficilmente si potrà andare avanti”.