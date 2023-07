Juventus, ecco il primo ‘colpo’ di Giuntoli: si chiude nei prossimi giorni

Sono giorni caldi anche per il calciomercato della Juventus. La trattativa è entrata nel vivo, ecco il primo affare di Giuntoli

Cristiano Giuntoli ha già conquistato i tifosi della Juventus. Il nuovo direttore sportivo è ora al lavoro sul mercato per riportare i bianconeri al vertice.

La prima missione del nuovo direttore sportivo, affiancato da Manna, sarà quella di sfoltire la rosa e piazzare i diversi esuberi rientrati a Torino, da McKennie e Arthur a Zakaria. Solo successivamente il club bianconero potrà tornare ad operare in entrata.

Sul fronte cessioni il nome più caldo è quello di Zakaria. Come noto, il centrocampista svizzero è nel mirino del West Ham, che è in pressing e si sta avvicinando al giocatore. Negli ultimi giorni sono stati fatti passi in avanti tra le due società: filtra ottimismo e l’affare potrebbe andare in porto entro i prossimi giorni, al massimo settimane.

Calciomercato Juventus, giorni decisivi per la cessione di Zakaria al West Ham

Come riportato da ‘Tuttosport’, la distanza economica tra richiesta ed offerta si aggira intorno ai 5 milioni di euro: la Juve chiede 23, per ora il West Ham si è spinto fino a 18.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per limare questa distanza non incolmabile. Al momento continua a filtrare ottimismo da tutte le parti e la sensazione è che presto si arriverà ad un’intesa totale. Giuntoli sta per mettere a segno il primo ‘colpo’ in uscita.