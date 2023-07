Dimissioni improvvise: nerazzurri spiazzati, ora va cercato il sostituto

Dimissioni che arrivano come un fulmine a ciel sereno: addio alla squadra nerazzurra, decisione che spiazza tutti

La nuova stagione sta prendendo il via, con alcune delle principali squadre di Serie A che proprio oggi iniziano l’annata con il raduno e con le prime sgambate di allenamento. Vacanze finite, c’è da prepararsi per la partenza del campionato, prevista per il weekend del 19 e 20 agosto.

Nel frattempo, grande fermento, com’è logico che sia, per il calciomercato, con una nuova settimana di trattative che entrano nel vivo. Si preannunciano movimenti di una certa importanza nei prossimi giorni. E come sempre in questo periodo, c’è spazio anche per colpi di scena clamorosi. Come le dimissioni improvvise di un componente del club nerazzurro, a stagione neanche cominciata.

Dimissioni e addio al club: Kolarov saluta prima dell’avvio della stagione

Aleksandr Kolarov, dopo l’addio al calcio giocato, aveva iniziato la propria avventura come direttore sportivo del Pisa. Ma il suo rapporto con il club toscano si è interrotto dopo poco più di un mese.

Il serbo si era legato al club lo scorso 3 giugno, firmando un accordo biennale e avviando la sua carriera da dirigente nell’ambiziosa compagine di Serie B. Ma poco prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, Alberto Aquilani, Kolarov avrebbe comunicato alla dirigenza toscana la volontà di dimettersi. Come riportato da ‘Sky Sport’, alla base della decisione ci sarebbero motivi personali e divergenze professionali che avrebbero reso difficoltoso continuare il rapporto.