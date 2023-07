Addio pesante per la Juve: ora il Chelsea fa sul serio

La Juventus potrebbe ancora avere una cessione pesante nei propri piani e il Chelsea aumenta la pressione: Blues pronti all’affondo

Non è un mistero che a Torino tutti i fari siano puntati su due giocatori: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sono reduci da un’annata complicata e non hanno maturato un feeling ottimale con Massimiliano Allegri: in caso di maxi offerta, la cessione non è uno scenario da escludere.

Diversi club negli ultimi anni hanno mostrato interesse per i due talenti della Juventus, ma i problemi fisici di cui sono stati vittime hanno raffreddato diverse piste. Il figlio d’arte è reduce dalla rottura del crociato, mentre il serbo continua ad essere alle prese con una fastidiosa pubalgia. Nonostante questo, entrambi possono rappresentare un’occasione per molti grandi club e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’affondo decisivo. In particolare, bisogna tenere le antenne puntate verso la Premier League.

Niente Vlahovic, il Chelsea punta Federico Chiesa: lo vuole Pochettino

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un’interesse da parte del Chelsea nei confronti di Dusan Vlahovic, possibile tassello con cui puntellare l’attacco. Eppure, più che sul serbo, i Blues potrebbero spingere per arrivare a Federico Chiesa.

Secondo quanto riportato da todofichajes.net, Mauricio Pochettino avrebbe individuato nel numero 7 della Juventus il rinforzo ideale per il club londinese. Una scelta che potrebbe tradursi presto in una vera e propria offerta nelle prossime settimane. Il club bianconero, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cedere Federico Chiesa e incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato.

Il feeling tra Chiesa e Massimiliano Allegri non è dei migliori e, anche per questo, la Juventus vedrebbe di buon occhio una possibile partenza dell’ex Fiorentina. Al momento non è ancora stata presentata nessuna offerta ufficiale da parte alla Vecchia Signora per Chiesa, ma la strada che lo porterebbe in Premier League potrebbe accendersi rapidamente nelle prossime settimane.