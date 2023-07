Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 9 luglio 2023

Il calciomercato entra nel vivo con le trattative più importanti pronte a decollare. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Lukaku, tutto per l’Inter“: il belga vuole tornare nuovamente in nerazzurro. Intanto, c’è un ritorno di fiamma in attacco per i cugini rossoneri: “Milan, opzione Taremi“. In alto, le parole di Lotito, presidente della Lazio: “Terrei Milinkovic, ma…“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, spazio a una ipotesi clamorosa: “Vlahovic per Lukaku!“. La Juventus pensa a sorpresa al centravanti belga e allo ‘scippo’ all’Inter. In taglio centrale, le altre notizie di mercato sulle big: “Napoli giapponese: “Arriva Itakura“, “Il Milan si lancia sul baby Emegha“, “Lazio, che scatto: ha in pugno Kerkez“.

Su ‘Tuttosport’, protagonista in prima pagina l’allenatore della Juventus, che non può più sbagliare: “Allegri, l’ultimo jolly“. Intanto, in alto, il Torino si muove ancora sul mercato: “Pobega, il Toro ci riprova“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 9 luglio 2023

Le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri parlano altrettanto molto di mercato, soprattutto in Spagna.

Su ‘As’, le ultime notizie su quello che potrebbe diventare un fronte esplosivo, con il Real Madrid pronto ad approfittarne: “Mbappè alta tension“. Mentre il Barcellona accelera e mette le mani su un vecchio obiettivo: “Vitor Roque fichado“, come annuncia il ‘Mundo Deportivo’.