Trubin-Inter, spunta l’indizio social

Un nuovo indizio social avvicina Anatoliy Trubin all’Inter: il portiere ucraino potrebbe seriamente essere l’erede di Onana

Dopo il divorzio tra De Gea e il Manchester United, André Onana sembra sempre più vicino ai Red Devils. E per l’Inter è in dirittura d’arrivo l’affare Anatoliy Trubin.

È proprio il caso di dirlo: Anatoliy Trubin strizza l’occhio all’Inter. Un indizio social fa pensare ad un imminente accordo tra l’Inter e l’estremo difensore ucraino. Il classe 2001 continua a palesare la voglia di diventare il nuovo portiere della compagine nerazzurra, e questa volta lo ha fatto rispondendo direttamente ad un tifoso che via social lo invitava a “venire all’Inter”.

“Come to Inter” ha scritto il supporter nerazzurro, il quale – forse – non si aspettava di ricevere una risposta. E invece Anatoliy Trubin ha risposto, seppur cripticamente, facendo comunque trasparire il suo desiderio di sposare la causa dell’Inter. In risposta al tifoso, Trubin ha pubblicato una emoji di due occhi, un modo per dire “in attesa, aspetta e vedrai”. Insomma, Trubin sembra essere davvero intenzionato a diventare l’erede di Onana e confrontarsi con la realtà italiana.

Calciomercato Inter, l’indizio social che avvicina Trubin

Da settimane, appreso del possibile addio di André Onana, l’Inter si è mossa scegliendo Trubin come nuovo portiere. Un giovane che ha già dimostrato il suo valore: alto un metro e novantanove centimetri, a 22 anni ancora da compiere vanta già oltre 100 presenze da professionista e ora spera di mettersi in mostra anche in Italia e in Europa.

Anatoliy Trubin (LaPresse) – calciomercato.it

Il classe 2001 dello Shaktar Donetsk, però, potrebbe non essere l’ultimo nuovo estremo difensore che arriverà alla Pinetina.

L’intenzione di Marotta e Ausilio, infatti, sarebbe quella di ingaggiare anche un portiere più esperto, con Sommer del Bayern Monaco attualmente in pole. Tutto sarà legato alla cessione di Onana, sempre più vicino al Manchester United, soprattutto dopo l’addio ufficiale tra De Gea e i Red Devils.