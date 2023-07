Rebus Vlahovic, lo scambio mette nei guai la Juve due volte

Dusan Vlahovic resta il principale possibile partente tra appeal sul mercato e incasso maggiore per la Juve: ma ora c’è uno scambio che può complicare tutto

La Juventus sempre più a caccia di situazioni che possano sbloccare il mercato in entrata e in uscita. Soprattutto sul fronte cessioni Chiesa e Vlahovic, ma ora anche Bremer, sono i due nomi principali che possono portare linfa vitale ai bianconeri per muoversi con prepotenza. Senza contare i vari Zakaria, McKennie e Arthur tutti quanti al centro di trattative con la Premier League. Il serbo è senza dubbio il giocatore che ha potenzialmente più mercato è l’attaccante serbo, reduce da un anno e mezzo non proprio esaltante.

Le premesse c’erano, così come l’enorme investimento fatto per prelevarlo dalla Fiorentina. Ma l’apporto in termini di gol, unito a qualche problema fisico soprattutto negli ultimi mesi, sono andati sotto le aspettative. Per questo Vlahovic rientra tra i giocatori cedibili, ma soprattutto per questioni finanziarie. La valutazione è di circa 80 milioni di euro, con i bianconeri che puntano soprattutto sul mercato inglese. In queste ore sembra essersi smossa la pista Chelsea, da cui alla Continassa si aspettano una prima offerta a breve. L’altra società è il Manchester United, decisamente a caccia di una punta dopo gli ultimi flop. Senza contare PSG e Bayern Monaco, con i tedeschi alle spalle delle due inglesi. La mina vagante può essere senza dubbio Harry Kane, ma non solo. Anche Rasmus Hojlund è un giocatore che ha parecchi estimatori all’estero e in Premier League. E piace pure alla Juventus proprio per il dopo-Vlahovic. In tal senso dall’Inghilterra arrivano sviluppi.

Lo United su Hojlund: offerto un giocatore in prestito: Juve in ‘ansia’ per Vlahovic

Rasmus Hojlund è uno degli obiettivi di mercato del Manchester United, che cerca disperatemente un centravanti. Il danese dell’Atalanta costa almeno 50 milioni, è un’alternativa valida proprio a Dusan Vlahovic. Da qui nasce l’intreccio con la Juventus, che guarda al giovane bomber della Dea per sostituire eventualmente proprio il serbo.

Secondo il ‘Manchester Evening News’, il ds dei Red Devils John Murtough ha incontrato l’Atalanta per discutere di Hojlund e delle possibili vie per arrivare a dama. E qui può entrare in gioco un altro calciatore che invece approderebbe in Serie A. Si tratta di Mason Greenwood, che per il ‘Daily Mirror’ il Manchester United avrebbe offerto agli orobici in prestito per facilitare l’operazione Hojlund. L’esterno inglese è ancora fuori squadra per le note vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, era stato accostato pochi giorni fa alla Roma ma il club giallorosso si è affrettata immediatamente a smentire.

Va da sé che questa operazione metterebbe ulteriormente in difficoltà la Juventus: in un colpo solo eliminerebbe sia una pretendente più che valida per Vlahovic che, in caso il serbo andasse altrove, il primo obiettivo bianconero per prenderne il posto. Anche se al momento dal fronte Atalanta non arrivano conferme alla pista che porterebbe Greenwood al Gewiss. A Manchester in ogni caso Hojlund non convince tutti, vedi le parole dell’ex Nicky Butt che preferirebbe un giocatore proveniente dalla Premier: “È un calciatore bravo e giovane. Chiunque acquistino deve inserirsi in squadra. Sembra la persona giusta, ma è una scommessa quando acquisti uno da un campionato diverso. Non ha mai giocato in Premier e non sai come sarà quando verrà qui”.