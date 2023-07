Milan in salsa Bayern: doppio colpo e Juventus ko

Milan sempre più attivo sul calciomercato, per i rossoneri si prepara un altro doppio colpo dal Bayern Monaco: Juventus gelata

Il Milan ha ceduto Sandro Tonali, in uno degli affari più sorprendenti di queste prime settimane di mercato estivo, ma l’addio del centrocampista ha aperto la possibilità, per i rossoneri, di una sessione in entrata piuttosto movimentata. E così, i rossoneri sono particolarmente attivi e stanno mettendo a segno diverse operazioni in fila.

Già tre i rinforzi per Stefano Pioli, che rispondono ai nomi di Sportiello, Loftus-Cheek e Romero. La dirigenza non intende fermarsi e potrebbe a brevissimo mettere a segno un quarto colpo. Per Pulisic siamo ai dettagli con il Chelsea, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it. E non è finita qui, dato che potrebbero esserci altri innesti di un certo spessore, in arrivo addirittura dal Bayern Monaco.

Doppia proposta dal Bayern Monaco: il Milan scalza la Juventus per Mazraoui e non solo

Con la stagione al via tra pochissimo, ci sono tante valutazioni da fare per i bavaresi. Thomas Tuchel e la dirigenza vogliono capire chi fa ancora al caso del club e chi meno, qualche cessione di sicuro ci sarà. Una di queste, potrebbe riguardare Mazraoui.

Il laterale di fascia marocchino, già obiettivo della Juventus, secondo il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk, sarebbe stato offerto dalla propria agenzia proprio ai rossoneri. E lo stesso sarebbe avvenuto per quanto riguarda Gravenberch, centrocampista olandese. Situazione aperta a qualsiasi soluzione, in casa Bayern dopo l’addio di Salihamidzic non si esclude nulla e di fronte alle giuste proposte si può aprire anche a qualche partenza eccellente. Ma come detto, l’ultima parola spetterà probabilmente al tecnico Tuchel, che a partire dal raduno della prossima settimana in poi farà il punto sulla rosa a sua disposizione.