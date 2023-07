Juventus, blitz decisivo: Giuntoli lo porta via al Milan

La Juventus prova a stringere i tempi per il colpo in attacco: scelta fatta, i bianconeri su un vecchio obiettivo di calciomercato del Milan

Con l’ufficialità giunta oggi, la Juventus si è avviata a tutti gli effetti lungo il nuovo corso targato Cristiano Giuntoli. Tante aspettative sul nuovo direttore sportivo e un compito non semplice, quello di risollevare i bianconeri dopo le difficoltà degli ultimi anni.

Per farlo, l’ex dirigente del Napoli dovrà dare fondo a tutta la propria esperienza e alle proprie conoscenze, orchestrando una nuova ricostruzione totale, l’ennesima delle ultime stagioni dalle parti di Torino. Tanto lavoro lo attende, su una rosa che da qui alla fine del mercato vedrà notevoli stravolgimenti, sotto forma di numerose cessioni e altrettanti acquisti. Bisognerà intervenire un po’ in tutti i reparti, per dare a Massimiliano Allegri una squadra all’altezza di lottare per obiettivi di primo livello. Dopo le ultime due stagioni senza trofei, non si può assolutamente sbagliare. Si prevedono innanzitutto movimenti di una certa importanza in attacco, dove sembrerebbe essere stata fatta una scelta.

Calciomercato Juventus, sprint per Okafor: lo svizzero in cima alla lista

Nella lista di obiettivi bianconeri, avrebbe scalato la graduatoria delle preferenze, secondo il giornalista esperto di mercato Rudy Galetti, Noah Okafor. Attaccante svizzero del Salisburgo, 23 anni, è un profilo che per diversi motivi potrebbe fare comodo.

Giovane e talentuoso, in possesso di ottimi numeri (10 gol e 5 assist in 32 presenze totali, prima di fermarsi in primavera per un fastidioso infortunio a un piede) capace di giostrare su tutto il fronte offensivo, ha un contratto in scadenza con gli austriaci il prossimo anno e il rinnovo appare decisamente lontano. Così, il Salisburgo potrebbe cederlo a una cifra non particolarmente proibitiva, intorno agli 11 milioni di euro. Il giocatore era nei mesi scorsi uno dei principali pallini di mercato del Milan, prima che tra i rossoneri cambiassero le priorità.