Come si vince una partita al Fantacalcio?

Il Fantacalcio è un vero e proprio fenomeno sociale; il fanta campionato si vince avendo la meglio con i successi nelle singole partite.

Ogni estate vari gruppi di amici si riuniscono per organizzare il fanta campionato; il Fantacalcio è, ormai, un fenomeno sociale. Appuntamento fisso per milioni di ragazzi e non solo perché questo gioco coinvolge persone di ogni età.

Solitamente si parte insieme alla Serie A o, alla fine del mercato quando si sono giocate due partite del massimo campionato italiano. Giornata dopo giornata si cerca di fare più punti possibili per chiudere il torneo al primo posto, davanti a tutti. Andiamo a vedere come si può andare a vincere una partita al Fantacalcio; sono, essenzialmente, due i metodi possibili.

Vincere partita al Fantacalcio

Durante il Fantacalcio è, ovviamente, fondamentale vincere le singole partite se si vuole raggiungere il grande obiettivo, la vittoria del fanta campionato. Una volta scelto il proprio undici titolare e messa la formazioni non è così semplice ottenere il successo.

Sono due i modi per andare a vincere una partita; come riporta l’opinionista se, all’inizio della competizione, stabiliamo di giocare con il metodo dei punti sarà necessario fare il punteggio più alto se si vuole avere la meglio sull’avversario. Facciamo un piccolo esempio: un match finisce 70 a 69 con la vittoria che andrà al fanta allenatore capace di realizzare 70 come punteggio.

Esiste, però, una seconda possibilità per andare ad affrontare il Fantacalcio; stiamo parlando del metodo degli scontri diretti che, generalmente, è quello preferito dai fanta allenatori. In questo caso i punteggio vanno confrontati in base alle fasce gol. Prendiamo sempre l’esempio di prima con i due fanta allenatori che finiscono la partita con 70 a 69.

Come detto bisogna vedere le fasce gol; solitamente si decide di far scattare il primo gol a quota 66 punti e, ogni sei punti, si realizzerà la seconda rete. Ecco, dunque, che in questo caso la partita che si conclude con punteggi 70 a 69 finirà con un pareggio.

Consigli per vincere partita Fantacalcio

Per quanto riguarda questo discorso ci sentiamo di dire che non esistono dei consigli ben precisi per vincere una partita al Fantacalcio; possiamo sottolineare come sia opportuno cercare di fare un modulo offensivo (4-3-3 o 3-4-3) per avere più possibilità di battere l’avversario.

Un consiglio può essere quello di inserire, nell’undici titolare, più giocatori in grado di portare bonus, quindi gol o assist. In un 4-3-3, ad esempio, oltre agli attaccanti sarebbe opportuno inserire almeno tre centrocampisti che possano essere utili dal punto di vista realizzativo.

Basandoci sull’ultima stagione ci vengono in mente giocatori come Rabiot, Milinkovic-Savic o Pellegrini che è anche rigorista. Queste le uniche cose da dire per avere più chance di vincere una partita al Fantacalcio; molto poi, dipende, anche dalla fortuna nell’andare a scegliere il giocatore nella giornata giusta.