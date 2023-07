Alla Juventus a prezzo ridicolo: meno di 30 milioni

La Juventus deve rifare anche la difesa e Giuntoli lavora al colpo importante: può arrivare ad un prezzo ‘ridicolo’

Giuntoli per ricostruzione la Juventus. L’annuncio ufficiale arrivato venerdì mattina ha segnato il via libera ad una nuova era in casa bianconera.

Il Football director nominato ufficialmente avrà un compito non semplice: via tutti gli esuberi e i calciatori fuori dal progetto, dentro giocatori che possano esaltarsi con Massimiliano Allegri in panchina. Arthur, Zakaria, McKennie hanno già le valigie in mano, Chiesa e Vlahovic potrebbero rappresentare la cessione eccellente, ma c’è anche il caso Bonucci da risolvere con il difensore che potrebbe lasciare con un anno di anticipo rispetto al contratto, considerando che non rientra nel progetto di Allegri e in quello della società più incentrato sui giovani.

Ad ogni modo, la Juventus dovrà intervenire anche nel reparto arretrato con un difensore che possa affiancare i vari Danilo e Bremer. Tra i nomi accostati ai bianconeri, ce n’è uno che potrebbe arrivare ad una cifra inferiore a quella prevista.

Calciomercato Juventus, Laporte con lo sconto: i dettagli

Se la Juventus cerca un difensore, Aymeric Laporte potrebbe rappresentare il profilo giusto per i bianconeri. Il Manchester City sta per chiudere l’acquisto di Gvardiol che ridurrebbe ulteriormente lo spazio per l’ex Athletic Bilbao.

Da qui la possibilità di una cessione e l’idea Juventus che potrebbe prendere corpo in maniera concreta nei prossimi giorni. Soprattutto se trovasse conferma quanto riferisce ‘SkySports.com’ sulla volontà del Manchester City di accettare anche proposte al ribasso per il 29enne nato ad Agen.

Entrambi nel dettaglio, Laporte potrebbe essere ceduto per un prezzo inferiore ai trenta milioni di euro che sarebbe la valutazione di partenza del City. Una cifra ‘ridicola’ rispetto ai 65 milioni sborsati nel 2018 dal City per portarlo in Premier League e soprattutto per le cifre che circolano per i difensori da qualche sessione di mercato.