Vlahovic con la valigia: “La Juventus aspetta l’offerta”

Le ultime di calciomercato su Dusan Vlahovic e su un futuro che si preannuncia lontano dalla Juventus: l’annuncio in diretta

Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo, con tanti fronti sui quali dovranno operare Giuntoli e la sua squadra. Importante soprattutto, al momento, il capitolo cessioni, con il nome di Vlahovic, ma non solo il suo, in prima fila.

A Tv Play, è intervenuto il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, Giovanni Albanese, spiegando come per il centravanti la cessione potrebbe avvicinarsi, ma anche la situazione di Chiesa è delicata: “Su Vlahovic e Chiesa, sono due situazioni contrattuali diverse e questo può fare la differenza – ha affermato – Vlahovic ha un contratto lungo, in caso di permanenza Chiesa dovrebbe rinnovare. Attualmente, non sta facendo la guerra per andare via dalla Juve, ma se arrivasse un’offerta importante per disputare la Champions lui la valuterebbe. Liverpool e Newcastle vanno monitorate attentamente. La Juventus spera di avere una offerta importante per Vlahovic, ma il valzer delle punte a livello internazionale non è ancora partita”.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: occhio ai colpi di scena per Pogba e Bonucci

Si parla molto anche del futuro di Bonucci e dell’idea della Juventus di mettere le mani su Milinkovic-Savic. Situazione che potrebbe essere strettamente correlata, e in maniera inattesa, a quella di Paul Pogba.

“Il serbo è uno dei due obiettivi dichiarati insieme a Berardi – ha dichiarato Albanese – Quest’ultimo magari è un nome che non scalda i tifosi, ma è stato indicato come il preferito da Allegri per rimpiazzare Di Maria. Su Milinkovic, la trattativa non è avanzata, perché bisogna concretizzare prima le uscite. Attenzione a Pogba, non è da escludere che si possa trovare un accordo con la Juventus per ridursi l’ingaggio, la verità sulla possibilità di utilizzarlo si saprà alla fine del mese. Offerta dall’Arabia Saudita? Non è mai arrivata, c’è stato solo un sondaggio”.

Su Bonucci, Albanese ha aggiunto: “Per il momento si vede solamente con la maglia della Juventus e in società per ora nessuno lo mette in discussione. Ad oggi, arriverà a fine contratto. Al giocatore nessuno ha comunicato nulla e nemmeno al suo agente. Se poi lui farà valutazioni diverse sul fatto che la Juventus non possa garantirgli una maglia da titolare, si vedrà, ma ad oggi non possiamo saperlo. Attualmente, non è sul mercato”.