Svolta Pogba, Pimenta alla Continassa: ecco cosa sta succedendo

Pimenta alla Continassa per Paul Pogba. Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro del numero 10 della Juventus

È stato il primo a tornare alla Continassa e vuole riprendersi la Juve dopo una stagione da incubo, ma su Paul Pogba incombono con maggiore insistenza le sirene arabe. Il futuro del centrocampista francese è ancora in bilico.

Ieri mattina alla Continassa si è presentata Rafaela Pimenta, l’avvocatessa brasiliana che cura anche gli interessi del numero 10 bianconero. Non ci sarebbe stato nessun colloquio con la dirigenza della Juventus, ma solo una chiacchierata con il francese. L’agente è tornata a Torino per dimostrare ancora una volta la sua vicinanza a Pogba, ma anche per aggiornarlo sulle ricchissime offerte dall’Arabia Saudita.

La società bianconera è già informata, ma almeno per il momento l’ex Manchester United non sembra intenzionato a cedere alle proposte dei club sauditi. Pogba ha voglia di rivincita, di tornare protagonista a Torino e ad alzare nuovamente trofei con la Juventus.

Calciomercato Juventus, da Pogba a Milinkovic: come stanno le cose

Da chi vuole rimanere a Torino, Paul Pogba, ad un altro big che sembra invece intenzionato a trasferirsi in bianconero, ovvero Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo resta l’obiettivo numero uno di Giuntoli e della nuova dirigenza della Juve. Come riportato da ‘La Stampa’, sarebbe comunque un affare slegato dall’eventuale cessione di Pogba. La società, però, deve prima cedere e fare cassa attraverso le cessioni di Zakaria (sempre più vicino al West Ham) e McKennie. Resterà poi da risolvere anche il futuro di Arthur. E Lotito non fa sconti: serviranno 40 milioni di euro per portare finalmente Milinkovic in bianconero.