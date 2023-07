Roma, annullata anche l’amichevole a Singapore: il nuovo programma del ritiro estivo

Alcuni giorni fa, a causa dei mancati pagamenti da parte dell’organizzatore, erano state cancellate le due partite in Corea

Prende finalmente e definitivamente forma l’estate della Roma. A luglio era previsto il ritiro a Trigoria e poi la tournée in Asia tra Corea del Sud (amichevoli con Wolverhampton e i padroni di casa dell’Incheon United) e Singapore dove era previsto il match col Tottenham.

Alcuni giorni fa, a causa dei mancati pagamenti da parte dell’organizzatore, erano state cancellate le due partite in Corea.

A questo punto si era aperta la criticità per la Roma relativa al viaggio a Singapore, con l’unica amichevole rimasta, ma logisticamente più complicata vista la trasferta così impegnativa che sarebbe durata troppo poco. I giallorossi, dati i problemi con gli organizzatori, infatti non andranno neanche a Singapore e non giocheranno il 26 col Tottenham.

La Roma ha dovuto trovare una soluzione alternativa e immediata, che sarà il ritorno in Algarve, in Portogallo, per il terzo anno consecutivo. La prossima settimana quindi via alla prima fase a Trigoria, poi dal 22 luglio la seconda fase ‘a casa’ di Mourinho e Pinto. In attesa di novità dal mercato, con Scamacca sempre in cima ai desideri.