Rescissione Pogba, scelta fatta: Milinkovic alla Juve

Il futuro di Paul Pogba è uno dei temi da sciogliere per la Juventus: rescissione possibile con assalto a Milinkovic-Savic

Ora può operare anche alla ‘luce del sole’: Cristiano Giuntoli è stato annunciato oggi come nuovo Football Director della Juventus.

L’ex direttore sportivo del Napoli dovrà ora lavorare alla costruzione della squadra da affidare nelle mani di Massimiliano Allegri con l’obiettivo di riportare i bianconeri al vertice in Italia. Per farlo occorrerà passare anche per le cessioni previste (di esuberi non ne mancano, da Arthur a Zakaria) e anche di quelle eccellenti.

Di Chiesa e Vlahovic se ne parla tanto, ma un altro caso che tiene banco è quello relativo a Paul Pogba. Il francese è già tornato ad allenarsi e vuole dimostrare di avere la forma fisica ideale per riscattarsi dopo una stagione trascorsa interamente in infermeria. Proprio per questo un addio non è da escludere e questo si va ad intrecciare alla trattativa per Milinkovic, anzi la decisione sarebbe già stata presa.

Calciomercato Juventus, rescissione Pogba per Milinkovic

La scelta è quella dei tifosi che hanno risposto al sondaggio pubblicato su Twitter da Calciomercato.it. La domanda era incentrata proprio sul talento serbo della Lazio e sul ‘sacrificio’ da fare da parte della Juventus per arrivare al 28enne.

“Cosa dovrebbe fare la Juventus per arrivare a Milinkovic-Savic?” la domanda posta con quattro alternative: cedere Vlahovic, rescindere il contratto di Pogba, cedere Chiesa o blindare Milinkovic per il 2024 a zero. La maggioranza dei voti è andato sulla rescissione di Pogba che ha raccolto il 39,2% di preferenze. Un arrivo a zero piace al 27,5% di voti, mentre il 25,1% di chi ha risposto al sondaggio ha indicato la cessione di Vlahovic come mossa per arrivare a Milinkovic. Infine, solo l’8,2% vorrebbe un addio di Chiesa.