Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 7 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 7 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata al possibile ritorno in Serie A di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ex Juventus dice no all’Arabia Saudita e punta a tornare nel campionato italiano, stavolta con la maglia rossonera. Il Milan spinge per avere presto l’attaccante dell’Atletico Madrid. In taglio alto spazio anche al futuro di altri due bomber, Osimhen e Lukaku: il primo rinnova col Napoli, il secondo è sempre più vicino al ritorno all’Inter.

Il Corriere dello Sport dedica la propria prima pagina alla Roma di Mourinho e Dybala. Lo Special One torna nella capitale e vuole blindare l’attaccante argentino. Sulle sue tracce è infatti finito il Chelsea. Infine, l’apertura di Tuttosport è dedicata alla nuova Juventus di Cristiano Giuntoli. Alla scoperta del ds ex Napoli con l’intervista esclusiva allo zio dal suo paese, Agliana.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 7 luglio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna, l’apertura del Mundo Deportivo è dedicata al Barcellona di Xavi. Il tecnico, dopo la conquista della Liga, ha le idee chiare e sogna il ritorno da protagonista anche in Champions League. Infine, il Portogallo riaccoglie Angel Di Maria: l’ex Juventus è un nuovo giocatore del Benfica.