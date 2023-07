L’Inter si rifà il look in difesa: per Demiral può essere la volta buona

Merih Demiral, difensore centrale dell’Atalanta di Gasperini, è un obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver perso la finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, ha intrapreso un’opera di rinnovamento dell’organico che si protrarrà in tutta la finestra estiva di calciomercato fino alla fine del mese di agosto.

Edin Dzeko ha lasciato la squadra per fare posto a Marcus Thuram, così come a centrocampo Marcelo Brozovic ha scelto l’Arabia Saudita e i nerazzurri hanno portato alla Pinetina il talento Frattesi. Ora c’è anche la difesa da saldare e registrare e, nel mirino, resta il profilo di Merih Demiral, difensore centrale dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il calciatore turco, arrivato a Bergamo dalla Juventus, nella scorsa stagione ha avuto seri problemi relazionali con il tecnico orobico e vuole lasciare l’Atalanta e Marotta, da tempo sulle sue tracce, potrebbe preparare l’assalto nelle prossime settimane. L’originario di Kocaeli è un classe 1998 ed ha un contratto con la Dea fino al 2026. La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro, ma occhio a quello che può succedere, soprattutto ad agosto.

Calciomercato Inter, Marotta su Demiral: la situazione

L’Inter di Beppe Marotta, visto l’addio a parametro zero di Milan Skriniar, ha messo nel mirino Merih Demiral per il ruolo di braccetto difensivo di destra. I nerazzurri, che già a gennaio avevano fatto un tentativo per l’ex calciatore di Juventus e Sassuolo, sono pronti a tornare alla carica vista la volontà del calciatore di lasciare Bergamo. Al momento la richiesta dell’Atalanta è troppo alta per le casse dell’Inter, circa 20 milioni di euro, ma Marotta e il suo staff sperano in un miglioramento della situazione soprattutto nelle settimane di agosto.

Nel mese di chiusura del mercato infatti, la Beneamata potrebbe provare un affondo al ribasso tentando di convincere la dirigenza dell’Atalanta, vista la situazione all’interno del roster di Demiral.