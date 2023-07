Immobile d’Arabia: maxi offerta e risposta già arrivata

Alla Lazio dall’estate 2016, Immobile è legato ai biancocelesti da altri tre anni di contratto con stipendio di circa 4 milioni di euro netti a stagione

Dopo Brozovic, l’Arabia prova a prendersi anche un altro pezzo da novanta della nostra Serie A. Parliamo di Ciro Immobile, bomber e capitano della Lazio di Sarri che l’anno prossimo disputerà la Champions League.

Stando a ‘Il Messaggero’, un club saudita ha offerto a Immobile un biennale da ben 35 milioni di euro. Adesso lui ne guadagna circa 4, a fronte di un contratto piuttosto lungo ancora. La scadenza è infatti fissata a giugno 2026.

Per la medesima fonte, comunque, Immobile ha già respinto la maxi proposta dall’Arabia. Il centravanti di Torre Annunziata, in biancoceleste dal 2016, intende proseguire e probabilmente chiudere la carriera nella Capitale. Inoltre, stando al quotidiano romano, a Lotito non è giunta alcuna offerta per il cartellino del 33enne.