Il Napoli paga la clausola: la Juventus è solo un ricordo

I destini di Napoli e Juventus si incrociano ancora sul mercato e questa volta ad avere la meglio potrebbero essere gli azzurri

Destini incrociati: Juventus e Napoli potrebbero intrecciare le loro strade anche sul mercato. Giugno se n’è andato con la chiusura del caso Giuntoli: il direttore sportivo è riuscito ad avere il via libera da De Laurentiis per lasciare i partenopei un anno prima della fine del suo contratto ed ora è pronto ad iniziare la sua avventura a Torino.

Un’avventura che potrebbe portare alla Juventus alcuni calciatori che in passato (ma non solo) ha seguito per il Napoli. Ed è ciò che sta accadendo con un difensore che gli azzurri hanno messo nel mirino per sostituire Kim, in procinto di essere ufficializzato dal Bayern Monaco.

Il nome è quello di Robin Le Normand, difensore spagnolo, di proprietà della Real Sociedad. Il 26enne è legato al club di San Sebastian fino al 2026 ma nel suo contratto è presente una clausola che gli consentirebbe di liberarsi per 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Le Normand sceglie il Napoli

Una cifra che, stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, la Juventus sarebbe disposta a sborsare per garantire ad Allegri il giusto rinforzo in difesa.

Peccato però che Le Normand non sarebbe – così riferisce la fonte – particolarmente convinto della destinazione bianconera. A far sorgere dei dubbi è la mancata partecipazione alla prossima Champions League da parte della Juventus, competizione alla quale il 26enne vuole invece prendere parte.

Un aspetto che favorirebbe il Napoli che, incassati i quasi 50 milioni dalla vendita di Kim, potrebbe decidere di pagare la clausola alla Real Sociedad e far proprio il difensore nato a Pabu. Cresciuto nelle giovanili del Brest, Le Normand si è trasferito nel club spagnolo a 20 anni, debuttando in prima squadra nel 2018 e diventandone poi parte integrante la stagione successiva. Da allora ha collezionato 178 presenze nel campionato spagnolo con due gol all’attivo.

Ora il suo futuro potrebbe essere in Italia: Juventus e Napoli lo cercano e gli azzurri potrebbero avere il vantaggio Champions.