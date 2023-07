Frattesi e il dubbio tattico di Inzaghi: le possibili soluzioni

Frattesi ha scelto l’Inter con i nerazzurri che hanno battuto la concorrenza; ora, per Inzaghi, si apre un dubbio tattico da risolvere. Una delle prime telenovele di mercato si è conclusa; stiamo parlando di Frattesi, centrocampista azzurro che aveva diverse pretendente. Il classe 1999, visto le sue caratteristiche, avrebbe fatto comodo a diverse squadre; giocatore dinamico, dotato di ottima corsa ma soprattutto abile negli inserimenti. Roma, Milan, Inter e Juve erano interessate al giocatore ma a spuntarla sono stati i nerazzurri; il club finalista di Champions ha fatto forza sulla volontà del centrocampista che ha sempre dato priorità proprio ai nerazzurri.

Per arrivare a Frattesi è stata fondamentale la cessione di Brozovic per permettere ai nerazzurri di incassare una cifra economica importante da poter reinvestire sul mercato. La scelta è andata sul centrocampista del Sassuolo con i nerazzurri che hanno beffato la concorrenza e si sono aggiudicati una delle mezzali italiane più forti in circolazione. Acquisto importante per l’Inter che aumenta, e non di poco, la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi.

Il tecnico, soprattutto nell’epoca dei cinque cambi, ama avere due giocatori per ruolo in modo da modificare la partita in qualsiasi momento e nel miglior modo possibile. Con Frattesi, però, si apre un dubbio tattico che Inzaghi dovrà risolvere; le amichevoli estive, saranno, da questo punto di vista fondamentali per capire come il tecnico vorrà utilizzare al meglio il nuovo centrocampista.

Frattesi e il discorso tattico: il piano di Inzaghi

Il sogno dei tifosi dell’Inter, ovviamente, è quello di avere un centrocampo con Calhanoglu in regia e due mezzali come Barella e Frattesi. Reparto con enorme qualità ma, forse, leggermente sbilanciato da un punto di vista offensivo considerando le qualità dell’ex Milan e dei due talenti azzurri; questo tipo di soluzione la possiamo immaginare soprattutto in caso di necessità con l’Inter a dover recuperare il vantaggio.

Almeno nelle prime giornate è probabile che Inzaghi faccia affidamento a Mkhitaryan nei tre di centrocampo considerando come l’ex Roma conosca già i sistemi di gioco di Inzaghi e le richieste del proprio allenatore. Considerando la stabilità del 3-5-2, il tecnico nerazzurro potrebbe partire con Frattesi come primo cambio per inserirlo a gara in corso ed avere, in questo modo, un notevole cambio di passo nel corso della partita.

A stagione iniziata si potrà anche mettere in campo il centrocampo dei sogni. Indipendentemente dal discorso tattico, per Inzaghi e tutta l’Inter è fondamentale avere in rosa un giocatore come Frattesi che può portare diversi aspetti positivi alla causa nerazzurra e contribuire ai veri obiettivi fissati dal club.