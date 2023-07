“E’ uno scandalo”: Juventus-Uefa, cosa sta succedendo

La questione Juventus non è ancora chiusa completamente, si attende la decisione della Uefa ed è ancora polemica: “E’ uno scandalo”

L’era Giuntoli è iniziata con l’annuncio ufficiale, ma la Juve si trascina dietro ancora i problemi derivanti dalla scorsa stagione.

Il riferimento è, ovviamente, ai casi legati all’inchiesta Prisma che sono stati chiusi – dal punto di vista della giustizia sportiva – in Italia con la penalizzazione di dieci punti e la multa da 718mila euro. C’è però ancora da attendere la decisione in merito della Uefa con le indiscrezioni che si rincorrono da settimane su quel che potrebbe succedere.

Da tempo si parla di un possibile accordo tra la Federcalcio europea e la Juventus che toglierebbe le coppe ai bianconeri soltanto per una stagione, ma finora non è ancora arrivata la sentenza definitiva. Da qui dubbi e perplessità, con l’incertezza che la sanzione possa essere più pesante di quanto attesa.

Proprio su questo si è espresso Giovanni Capuano, intervenuto a ‘Radio Napoli Centrale’ per parlare proprio del caso Juventus e della decisione della Uefa.

Juventus-Uefa, Capuano all’attacco: “E’ uno scandalo”

Il giornalista si è soffermato proprio sul ritardo nella decisione della Uefa che potrebbe rimandare ancora la sentenza sulla Juventus.

Capuano allora afferma: “Se la Uefa ritarda ancora i termini, è uno scandalo. La Uefa non sta rifacendo un processo di 14mila pagine: è tutto scritto nelle due sentenze che la Figc ha inviato”. Ecco allora che “non c’è nessuna ragione per cui arrivi entro i termini naturali: la Juventus ha il diritto di essere processata e sanzionata in Europa in questa stagione”.

Se accadrà davvero o meno lo si scoprirà soltanto nei prossimi giorni. A metà luglio dovrebbe arrivare la sentenza definitiva della Uefa sul caso Juventus con la probabile esclusione dalla prossima Conference League.