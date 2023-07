Da sicuro partente a punto fermo: che cosa è successo a Dumfries

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, vede il suo futuro sempre più nerazzurro: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Sembrava dover essere l’ultima stagione di Denzel Dumfries anche nel 2023 in casa Inter quando l’esterno destro olandese, reduce da un esordio in Italia di altissimo livello come erede di Achraf Hakimi, collezionava prestazioni negative su prestazioni negative.

Un’annata decisamente storta, almeno per tre quarti, quella dell’ex calciatore del PSV di Eindhoven, che al termine della scorsa estate era un obiettivo del Chelsea allora di Thomas Tuchel, così come ci sono state delle sirene anche a gennaio, ma l’Inter ha deciso di non privarsi di Dumfries. Così, l’olandese tassello dopo tassello e complice anche l’assenza prolungata di Milan Skriniar, con Matteo Darmian che è scalato nel trio difensivo, si è ripreso un posto di spicco sulla fascia destra e, nella parte finale della stagione, si è dimostrato un elemento di assoluto valore per l’Inter di Simone Inzaghi, più che offensivamente, dove le lacune sono evidenti, soprattutto a livello tecnico, principalmente in fase difensiva, nella quale è stato fondamentale in incontri chiave, basti pensare alle sfide di Champions con il Porto o a quelle contro il Milan, con Theo Hernandez sulla sua fascia.

Calciomercato Inter, Dumfries verso la permanenza: ecco perché

Oltre all’aver guadagnato di nuovo una posizione di spicco e di titolarità all’interno del roster dell’Inter, Denzel Dumfries sembra anche avere molte meno richieste rispetto alla scorsa estate in chiave calciomercato. Certo, rispetto ai mesi del 2022, il calciatore olandese nell’ultima stagione ha mostrato lacune molto più evidenti, soprattutto a livello difensivo, ma non solo.

Forse le richieste molto alte dell’Inter, che appena dieci mesi fa avevano raggiunto i 60 milioni di euro, potrebbero aver scoraggiato un po’ i club che seguono (o seguivano) con attenzione Dumfries. Inoltre c’è l’aspetto tattico. La crescita dell’olandese si è vista nel finale di stagione e non è scontato che Inzaghi voglia rinunciare alle doti atletiche e di posizione dell’ex PSV.