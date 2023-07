Classifica marcatori Milan: i capocannonieri di tutti i tempi

Il Milan ha sempre avuto grandi marcatori; andiamo a vedere chi sono i migliori realizzatori che hanno vestito la maglia rossonera.

I rossoneri, nelle ultime stagioni, hanno vissuto momenti dei momenti veramente importanti; dopo la vittoria dello scudetto, infatti, il Milan ha raggiunto (l’anno successivo) la semifinale di Champions League.

Un biennio di risultati importanti per uno dei club più prestigiosi del calcio italiano e che ha scritto pagine veramente incredibili anche a livello internazionale. Nella storia del Milan ci sono stati attaccanti di grande prestigio; andiamo a vedere, però, chi sono i migliori cinque realizzatori che hanno vestito la maglia rossonera.

Gunnar Nordahl

Il primatista di questa speciale classifica è Gunnar Nordahl che, in maglia rossonera, ha realizzato 214 gol. Attaccante forte fisicamente e molto abile nello sfruttare questa caratteristica sia all’interno dell’area di rigore.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo un grandissimo senso del gol come possiamo anche immaginare dal numero di realizzazioni messe a segno con la maglia del Milan. In rossonero ha conquistato quattro trofei.

Andrij Shevchenko

Con centosettantacinque gol è al secondo posto di questa speciale classifica; Shevchenko, con la maglia rossonera, ha vissuto anni meravigliosi dal punto di vista calcistico contribuendo alla conquista di ben cinque trofei tra cui una Champions League.

Dal punto di vista tecnico parliamo di uno dei centravanti più forti della sua epoca; abile nel gioco aereo, forte fisicamente, tecnico, bravo sia nello stretto sia nell’attacco alla profondità era veramente complesso andare a fermarlo per i difensori avversari. Shevchenko, nella mente dei tifosi rossoneri, ha lasciato un ricordo che non possiamo non definire positivo.

Gianni Rivera

Terzo posto in classifica, con 163 gol, per Gianni Rivera; l’ex centrocampista è stata una bandiera del Milan avendo giocato, per i rossoneri, dal 1960 al 1979. Per via delle sue caratteristiche poteva ricoprire diversi ruoli, dal trequartista alla mezzala fino al centrocampista centrale.

Come trequartista aveva il compito di innescare gli attaccanti e metterli nelle migliori condizioni possibili per andare a segno; le sue qualità erano immense e questo lo ha reso uno dei migliori giocatori della sua generazione. I tifosi rossoneri non possono che ricordarlo con affetto.

José Altafini

Cifra tonda, a livello realizzativo, per José Altafini; il classe 1938 ha realizzato, infatti, centocinquanta gol con la maglia rossonera. L’ex attaccante ha vestito la maglia del Milan dal 1958 al 1965.

Un periodo in cui è riuscito a mostrare tutte le sue qualità; il suo palmares è piuttosto ricco e, in rossonero, ha vinto due scudetti e una Champions League. Giocatore con una qualità tecnica decisamente superiore alla media.

Aldo Boffi

La classifica sui cinque migliori marcatori della storia dei rossoneri troviamo Aldo Boffi che, probabilmente, ai più non dirà molto. E’ stato il centravanti del Milan tra il 1936 e il 1944; parliamo di un calcio completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere adesso.

Questo, però, non deve sminuire quanto fatto da Aldo Boffi che ha realizzato, con la maglia dei rossoneri, centotrenta gol; il numero dimostra le sue capacità all’interno dell’area di rigore dove riusciva a mandare in completo tilt la difesa avversaria.