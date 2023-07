Calcio italiano nel caos: esclusione dal campionato e guerra legale

Ore decisive per il futuro di quattro club italiani. Consiglio federale in corso, ecco le probabili decisioni

Stiamo assistendo a un’altra estate infernale per il calcio italiano. Un vero e proprio caos, tra esclusioni, ripescaggi e battaglie legali.

In Serie B è vero e proprio terremoto. In queste ore il Consiglio federale decide le sorti della Reggina e del neopromosso Lecco. Per quanto riguarda gli amaranto, sono davvero scarse le possibilità di una sua permanenza nel campionato cadetto. Si va, insomma, verso la sua esclusione per inadempienze fiscali, a vantaggio del Brescia di Cellino. Retrocesso sul campo, la società lombarda verrebbe riammessa in B con la mancata iscrizione dei calabresi.

C’è invece qualche spiraglio di salvezza per il Lecco, a rischio esclusione perché non ha consegnato nei tempi giusti l’intera documentazione necessaria sullo stadio in cui avrebbe giocato, vale a dire l’Euganeo di Padova.

Sensazioni dal Consiglio #Figc@Reggina_1914 esclusa dalla #serieB con successiva riammissione del @brescia@CalcioLecco1912 con uno spiraglio di salvezza, ma col @ACPerugiaCalcio a pronto a opporsi in una lunga battaglia legale — Nicola Binda (@NickBinda) July 7, 2023

Se il Lecco venisse ammesso in Serie B, il Perugia – anch’esso retrocesso sul campo – sarebbe pronto ad opporsi attraverso una lunga battaglia legale.