Trattato male dalla Juve: un senatore saluta i compagni e se ne va

Juve in rivoluzione totale, molti cambiamenti tra i bianconeri: un senatore ha già salutato i compagni, pronto all’addio

Per la nuova Juventus, il compito di risalire la china dopo stagioni deludenti non sarà certo facile. Bianconeri a caccia di riscatto e che dovranno provare a essere competitivi stavolta da subito, per rilanciare la sfida al Napoli campione d’Italia, al Milan, all’Inter e a tutte le altre.

Al nuovo ds Giuntoli il compito di costruire una squadra all’altezza, recependo le indicazioni della società sull’abbattimento dei costi, andando alla ricerca di profili ideali. E ad Allegri andrà poi il compito di metterli adeguatamente in campo, per ritrovare una versione finalmente efficace della sua Vecchia Signora. Di certo, vedremo molti stravolgimenti rispetto al recente passato. Talmente tanti che c’è già chi tra gli storici big e senatori potrebbe salutare, intravedendo già l’addio.

Juve, Bonucci già lontano dai bianconeri: frattura con il difensore

La separazione potrebbe avvenire a breve con Leonardo Bonucci. Nella scorsa annata, il difensore è finito ai margini, vedendo ridursi drasticamente il suo minutaggio. E ora pare proprio essere fuori dal progetto in maniera definitiva.

Della sua situazione parla su Twitter Guido Tolomei di ‘Telelombardia’, spiegando: “Bonucci ha già salutato i compagni, probabilmente scosso da un trattamento che non si aspettava e un’impostazione societaria che non condivide. Al momento la soluzione non c’è, non è già andato, ma ad oggi l’ultimo senatore non è previsto nel nuovo progetto dalla Juventus e lui non vi si riconosce“. Dopo dodici stagioni in maglia bianconera, sette nel primo ciclo dal 2010 al 2017 e altre cinque dal ritorno nel 2018 dopo la parentesi al Milan, potremmo essere dunque assai vicini alla parola fine.