Sconto sulla clausola, così la Juventus batte Inter e Napoli

La Juventus punta a rinforzare la rosa di Allegri con acquisti mirati, giovani e non troppo costosi: sconto sulla clausola e Inter e Napoli battute

Sarà una Juventus a immagine e somiglianza di Cristiano Giuntoli. Manca solo l’annuncio prima che l’ex direttore sportivo del Napoli prenda possesso della sua scrivania alla Continassa.

Sarà lui a guidare il mercato bianconero e lo farà seguendo il suo metodo di lavoro: pochi colpi roboanti, ma profili che uniscano rendimento, giovane età e un occhio al bilancio. È stato anche questo il segreto dello scudetto del Napoli e a Torino sperano che possa essere replicato anche con la Juventus.

Ecco allora che Giuntoli partirà a caccia di quei rinforzi che servono per rendere più omogenea e di qualità la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Difficile non immaginare un addio importante da qui a fine mercato con Chiesa e Vlahovic candidati principali ad andare via davanti ad una offerta importante.

Da qui la necessità di intervenire ancora in attacco, un reparto che ha perso già Di Maria e ha visto l’acquisto a titolo definitivo di Milik. Proprio un attaccante potrebbe arrivare in bianconero, soffiandolo a Inter e Napoli.

Calciomercato Juventus, Rodri Sanchez: sconto e Inter battuta

Dell’interesse per Rodri Sanchez, 23enne trequartista del Betis, se ne parla da qualche giorno, ma ora dalla Spagna arrivano degli aggiornamenti.

In particolare, secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, la società spagnolo sarebbe pronta a concedere uno sconto sulla clausola da quaranta milioni di euro presente nel contratto del calciatore. Il club di Siviglia avrebbe aperto ad una valutazione di circa 25 milioni di euro. Uno sconto molto apprezzato dalla Juventus che, sempre secondo la fonte, sarebbe ora in pressing per provare a chiudere l’affare, anticipando la concorrenza del Napoli (da tempo dato sulle tracce di Rodri), ma anche dell’Inter.

Anche i nerazzurri, infatti, secondo il portale spagnolo pensano al 23enne per la propria trequarti, come anche l’Arsenal. Capace di giocare anche seconda punta e come esterno, Rodri Sanchez potrebbe essere l’affare a sorpresa della Juventus.