Juventus, intreccio con Inter e Roma: coinvolti Vlahovic, Lautaro e Dybala

Il valzer delle punte monopolizza il mercato delle big di Serie A: il ritorno di Lukaku all’Inter aprirebbe all’effetto domino con Vlahovic, Dybala e Lautaro Martinez coinvolti

Dusan Vlahovic non è incedibile per la Juventus è questo non è più un mistero. Il club bianconero e il nuovo responsabile dell’area tecnica Giuntoli ascolteranno eventuali offerte per il centravanti serbo, finito nei radar dei principali club europei.

Real Madrid, Bayern Monaco e PSG seguono le evoluzioni su Vlahovic, senza dimenticare ovviamente il corteggiamento di lunga data dalla Premier League. La ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe privarsi dell’ex Fiorentina per meno di 70-80 milioni di euro, assegno che al momento nessuno ha messo sul piatto della società della Continassa. Intanto gli agenti del giocatore sondano varie piste e tengono vivi i contatti con le big inglesi, nello specifico Manchester United e Chelsea. Ad oggi sono specialmente i ‘Blues’ a sondare il terreno per Vlahovic, che piace e non poco come profilo al nuovo manager dei londinesi Pochettino. Il club di ‘Stamford Bridge’ sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni, offerta comunque ritenuta insufficiente dalla Juventus.

Lukaku e l’effetto domino: il Chelsea tenta anche Lautaro Martinez

Il Chelsea in Serie A avrebbe messo gli occhi anche su Paulo Dybala, attratto dalla clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida per l’estero del fantasista della Roma.

Pochettino stima il connazionale ed ex Juventus, ma la sua priorità adesso è la ricerca di in centravanti e Vlahovic quindi avrebbe la preferenza su Dybala per andare a completare l’attacco dei ‘Blues’. Il tecnico argentino ha dato il via libera alla cessione definitiva di Lukaku, con i londinesi e l’Inter che cercano un punto d’incontro per il ritorno a Milano del bomber belga come ammesso anche dal Ds nerazzurro Ausilio. A proposito dell’Inter, la lista del Chelsea per il reparto offensivo si arricchisce di un altro illustre candidato. Pochettino non avrebbe negato il ‘debole’ per Lautaro Martinez, contraccambiato dallo stesso attaccante campione del mondo come rivelato Oltremanica dal portale ‘Football Insider’. Qui però servirà un assegno a tripla cifra e una proposta economica irrinunciabile per cercare di convincere l’Inter a privarsi del suo capitano, tra i pochi incedibili della scacchiere di Simone Inzaghi.